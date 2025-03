Las acciones de Intel se disparan con su nuevo CEO

Las acciones de Intel (INTC.US) se disparan un 15% en la sesión del jueves debido al cambio de su directiva. La empresa tecnológica ha presentado a su nuevo CEO, Lip-Bu Tan, un experto en el mercado de los semiconductores y el sector industrial de China y Taiwán que llega a la compañía con el propósito de recuperar su posición dentro del mercado. Lip-Bu Tan, nuevo CEO de Intel Las acciones de Intel están experimentando hoy su mayor subida diaria desde el año 2020. La llegada del nuevo CEO, Lip-Bu Tan, que tomará posesión del cargo el próximo 18 de marzo, parece haber convencido al mercado, y en estos momentos los títulos de la tecnológica se sitúan ya en cerca de 24 dólares por acción. Aunque esta cifra se sitúa lejos de sus máximos históricos, la compañía de software americana podría estar trazando una nueva tendencia alcista que podría seguir impulsando sus títulos de cara a los próximos meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Lip-Bu Tan desembarca en Intel después un fatídico 2024 en el que la compañía vio cómo sus acciones firmaban una de sus mayores caídas en 50 años tras presentar unos resultados que no convencieron al mercado y que le llevaron a realizar varios ajustes en su estrategia empresarial y a recortar su fuerza laboral en un 15%. Bu Tan, que entra en Intel en sustitución de Pat Gelsinger, que abandonó abruptamente Intel el pasado mes de diciembre, se enfrenta a un escenario complejo, en el que tendrá que luchar para hacer que Intel recupere su posición dentro de la industria de manufactura y producción de chips mientras hace frente a varias amenazas, como la eliminación de la ley de chips o la guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha marcado un antes y un después en la industria. En concreto, los aranceles impuestos a centros de fabricación en Asia han impulsado a Estados Unidos a apostar por el "reshoring" de la producción y podrían encarecer los centros de fabricación, llegando, potencialmente, a interrumpir las cadenas de suministro, un hecho que ha intensificado el enfoque hacia la producción nacional y que podría impactar en las actividades de Intel. En este contexto, los resultados del último trimestre de Intel han mostrado una mejora significativa en sus operaciones al reflejar unos ingresos de 48.949 millones de dólares. Aun así, y pese a que las cifras mejoraron las expectativas, la compañía sigue sin lograr hacer crecer sus ventas interanuales por encima del 0% desde el año 2021, un hecho que plantea más dificultades a un escenario, de por sí, complejo.

Cotización de las acciones de Intel En este contexto,Aun así, y pese a que las cifras mejoraron las expectativas, la compañía sigue sin lograr hacer crecer sus ventas interanuales por encima del 0% desde el año 2021, un hecho que plantea más dificultades a un escenario, de por sí, complejo. Actualmente, las acciones de Intel cotizan a un valor de 23.8 dólares por título, suponiendo un crecimiento del 15% diario, con un máximo intradía de 24, y un mínimo de 22,34 dólares. La compañía se sitúa cerca de su resistencia en los 24,75 dólares y, en caso de romperlo, puede esperarse un cambio de tendencia. Además, cotiza por encima de su media móvil de 15, por lo que en el corto plazo puede tener una perspectiva alcista. En relación con el indicador RSI, Intel se encuentra en puntos neutros aunque acercándose a la zona de sobrecompra. En el largo plazo, no obstante, las acciones de Intel están lejos de sus mejores cotizaciones. Actualmente, la compañía cotiza ligeramente por debajo de su media móvil de 200 sesiones indicando una posible continuidad con su tendencia bajista. ¿Cómo comprar acciones de Intel? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Intel (INTC.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

