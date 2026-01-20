Invertir en oro: ¿por qué sigue siendo un activo refugio?

Bancos centrales e inversores se están moviendo : compras récord, desconfianza en el dólar y miedo a decisiones imprevisibles están reconfigurando las carteras globales… y esto podría ser solo el comienzo.

El oro rompe máximos históricos : la combinación de tensiones geopolíticas, dudas sobre EE. UU. y presión política sobre la Fed está empujando al metal precioso a niveles nunca vistos.

El oro atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente. En la jornada de hoy, el oro ha superado los 4.700 dólares por onza, alcanzando nuevos máximos históricos y consolidándose nuevamente como el activo refugio por excelencia en tiempos de incertidumbre global

El oro como refugio ante la incertidumbre

Durante siglos, el oro ha sido considerado una reserva de valor en contextos de crisis política, económica o financiera. A diferencia de otros activos, no depende de la solvencia de un gobierno ni de los resultados de una empresa. Su carácter físico, su escasez y su aceptación global explican por qué los inversores recurren a él cuando aumentan los riesgos.

En el último año, esta búsqueda de seguridad se intensificó. Las tensiones geopolíticas, el aumento de la deuda pública mundial y el temor a conflictos comerciales han llevado a muchos inversores a refugiarse en el metal precioso, impulsando su precio a niveles récord.

Tensiones políticas y guerra comercial

Uno de los factores más relevantes detrás del reciente repunte del oro es el escenario político en Estados Unidos. El regreso de Donald Trump al centro del debate económico, con amenazas de nuevos aranceles y presiones sobre la independencia de la Reserva Federal, ha generado inquietud en los mercados financieros. Esto último ha sido uno de los principales motivos para explicar sus subidas de estos últimos meses. La erosión de la confianza y credibilidad de EEUU hace que los inversores internacionales giren su mirada hacia otros activos.

En particular, la posibilidad de una nueva guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa —sumada a declaraciones polémicas sobre Groenlandia y América Latina— incrementó la percepción de riesgo global. En este contexto, el oro volvió a posicionarse como una cobertura frente a decisiones políticas imprevisibles.

El papel del dólar y los tipos de interés

Históricamente, el oro mantiene una relación inversa con el dólar estadounidense. Cuando la moneda estadounidense se debilita, el oro se vuelve más atractivo para los inversores que operan en otras divisas. Además, las expectativas de tipos de interés más bajos en Estados Unidos reducen el coste de oportunidad de mantener oro, un activo que no genera intereses. Es decir, cuando bajan los tipos de interés baja también la rentabilidad de los bonos de corto plazo, lo cual genera que los inversores que busquen activos refugio piensen que el oro que no paga intereses o cupones, tenga un mayor atractivo.

Las presiones políticas para que la Reserva Federal adopte una política monetaria más flexible reforzaron la apuesta por el oro como protección frente a la inflación y la depreciación del dólar, y todo parece indicar que el próximo presidente de la FED que será escogido por Trump presionará para bajar los tipos.

Compras récord de los bancos centrales

Otro motor clave del alza del oro ha sido la fuerte demanda por parte de los bancos centrales, especialmente en economías emergentes. Desde hace más de una década, estas instituciones vienen aumentando sus reservas de oro, pero las compras se aceleraron tras la invasión rusa de Ucrania y la congelación de activos internacionales.

Países como China han incrementado sus tenencias de oro durante meses consecutivos, en un claro intento de reducir su dependencia del dólar como principal moneda de reserva mundial.

Y realmente viendo como Trump ataca a su principales aliados, ¿qué banco central o gobierno del mundo no pensará en diversificar sus reservas en activos diferentes al dólar para que Trump no pueda congelar sus activos en caso de que le apetezca según se levante por la mañana?

Inversores, ETF y demanda física

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro también jugaron un papel relevante. Aunque todavía no alcanzan los niveles máximos registrados durante la pandemia, las entradas de capital muestran un renovado interés por el metal como activo defensivo.

A esto se suma la demanda cultural y física en países como India y China, donde el oro tiene un valor simbólico y patrimonial. Si bien el consumo de joyería es sensible al precio, en momentos de correcciones suele actuar como un freno a caídas más pronunciadas.

Conclusión

La subida del oro responde a una combinación de factores: incertidumbre política, tensiones geopolíticas, políticas monetarias más laxas y una estrategia clara de diversificación por parte de los bancos centrales. Mientras estos elementos sigan presentes, el oro continuará ocupando un lugar central en las carteras de inversión globales.

Y esto puede ser solo el principio, si los inversores conservadores que acumulan gran parte de sus carteras invertidas en renta fija, deciden diversificar una parte de su cartera hacia el oro, la demanda puede hacer que el oro se dispare durante los próximos meses.

En un mundo cada vez más volátil, el metal precioso vuelve a demostrar por qué sigue siendo, siglos después, el refugio favorito de los inversores.