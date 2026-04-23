Israel listo para atacar nuevamente y el dólar rebota ante el regreso de la aversión al riesgo

- Dólar se fortalece por tensión geopolítica y datos PMI sólidos
- Presiones inflacionarias refuerzan escenario de tasas altas por más tiempo
- Divisas emergentes lideran caídas en entorno “risk-off”
- Dólar se fortalece por tensión geopolítica y datos PMI sólidos
- Presiones inflacionarias refuerzan escenario de tasas altas por más tiempo
- Divisas emergentes lideran caídas en entorno “risk-off”
El Índice del Dólar (USDIDX) ha detenido su reciente caída y ha retomado la tendencia alcista tras los comentarios del ministro de Defensa de Israel. Israel Katz afirmó que el país está preparado para reanudar ataques contra Irán y que actualmente está “esperando luz verde de Estados Unidos”.
Además de la demanda por activos refugio impulsada por el temor a una escalada en Oriente Medio, el dólar recibió un impulso significativo por los últimos datos PMI, que apuntan a un fuerte repunte en la actividad económica en Estados Unidos, reforzando la narrativa de tasas altas por más tiempo.
Sombras inflacionarias en los PMI
Los índices PMI superaron las expectativas tanto en el sector servicios como en manufacturas. Sin embargo, los detalles internos muestran un sesgo claramente hawkish: los subíndices de precios, tanto de costos de insumos como de precios finales, registraron fuertes avances, lo que genera preocupación sobre la transmisión de presiones inflacionarias hacia el conjunto de la economía.
Este escenario sugiere una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal, reduciendo la probabilidad de recortes significativos de tasas en 2026.
Según S&P Global, el sector privado estadounidense ha vuelto firmemente a territorio expansivo. Fuente: S&P Global
Reacción de divisas: emergentes vs G10
La fortaleza del dólar se refleja con mayor intensidad en los mercados emergentes, por ejemplo:
- Forinto húngaro (USDHUF): +0,5%
- Rupia india (USDINR): +0,2%
- Rand sudafricano (USDZAR): +0,2%
Dentro del grupo G10, el sentimiento de aversión al riesgo es más evidente en el dólar neozelandés (NZDUSD: -0,4%), que borró las ganancias iniciales de la sesión y rompió una racha alcista que se extendía desde comienzos de la semana.
En contraste, el dólar australiano (AUD) muestra resiliencia, similar a la libra esterlina, el yen y el euro (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05%). Esto se explica en gran parte por un fuerte repunte en los PMI de Australia, lo que aumenta la probabilidad de nuevas subidas de tasas por parte del banco central australiano.
Fuente: XTB Research
La paradoja de la corona noruega (NOK)
La corona noruega (NOK) muestra una debilidad desproporcionada. En teoría, el reciente repunte del petróleo Brent debería favorecerla, pero el rebote del USDNOK desde mínimos de cuatro años indica que esta debilidad responde más al entorno global de aversión al riesgo que a factores fundamentales energéticos.
El movimiento refleja claramente la búsqueda de refugio en el dólar, incluso en contextos donde otras variables, como el petróleo, normalmente apoyarían a monedas ligadas a commodities.
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