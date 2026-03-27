Japón en una encrucijada. ¿Intervendrá el Gobierno?

- Japón insinúa intervención si se rompe la barrera psicológica.
- El diferencial de tipos favorece al dólar y mantiene el sesgo alcista.
- La energía cara y las tensiones geopolíticas debilitan aún más al yen.
- Japón insinúa intervención si se rompe la barrera psicológica.
- El diferencial de tipos favorece al dólar y mantiene el sesgo alcista.
- La energía cara y las tensiones geopolíticas debilitan aún más al yen.
El par USD/JPY sigue bajo fuerte presión, cotizando en el rango 159,50–159,80, cerca de la barrera psicológica de 160,00. Los movimientos actuales del precio están impulsados por una combinación de fortaleza del dólar, preocupación por una posible intervención del gobierno japonés y factores macroeconómicos y geopolíticos.
Gráfico del par USD/JPY
¿Qué determina los movimientos del par USD/JPY?
Fortaleza del dólar y tensiones globales
El par USD/JPY se ve respaldado por la fortaleza general del dólar estadounidense. Los inversores consideran al dólar un activo refugio en medio del aumento de tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la incertidumbre en los mercados de materias primas. La fuerte demanda de USD limita el potencial de apreciación del yen, especialmente en un entorno de inestabilidad global y mayor aversión al riesgo.
Riesgo de intervención de las autoridades japonesas
Las autoridades japonesas han señalado cada vez con más claridad su disposición a intervenir si el USD/JPY supera el nivel de 160,00. El objetivo de una posible intervención es proteger las exportaciones japonesas y estabilizar la economía. Un dólar fuerte eleva los costes de importación y puede aumentar la presión inflacionaria en Japón. Las intervenciones sirven como herramienta para gestionar fluctuaciones excesivas del tipo de cambio que podrían afectar negativamente la balanza comercial y la estabilidad financiera.
Política monetaria
El Banco de Japón mantiene su política ultraexpansiva, con tipos de interés muy bajos a largo plazo. Al mismo tiempo, los tipos en EE. UU. siguen elevados, ampliando el diferencial de rendimiento entre el USD y el JPY y apoyando la fortaleza del dólar frente al yen. Esta divergencia en política monetaria hace que el dólar sea más atractivo para los inversores en el corto y medio plazo, manteniendo la presión alcista sobre el USD/JPY.
Precios de la energía y balanza comercial de Japón
Japón depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas. El aumento de los precios de la energía incrementa los costes de importación, debilita la balanza comercial y limita el potencial de crecimiento. Los precios más altos de las materias primas también añaden presión inflacionaria, aumentando el riesgo de inestabilidad cambiaria. En este contexto, un dólar fuerte combinado con precios elevados de la energía puede debilitar aún más al yen, manteniendo el USD/JPY cerca de niveles récord.
El USD/JPY sigue siendo sensible a una combinación de fortaleza del dólar, señales de intervención por parte de las autoridades japonesas y factores externos como los precios de la energía y las tensiones geopolíticas. El fuerte impulso del dólar y las posibles acciones del gobierno japonés limitan el margen para avances sostenidos por encima de 160,00.
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