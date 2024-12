Jornada de reflexión del mercado europeo

Los índices europeos se han mantenido cerrados en la sesión de hoy y los inversores se han centrado en la jornada americana, que ha abierto sus puertas con normalidad después del día festivo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Descensos en Wall Street En Estados Unidos el comienzo de la jornada ha sido dubitativo, con los índices en general anotándose caídas de alrededor del 0,2% que después se han suavizado. Por la parte alta de la tabla está destacando Broadcom, que sube más de un 2% después de que su CEO haya afirmado que se centran en la IA y no tienen interés en comprar Intel. Por la parte baja está Microstrategy. La compañía ha empezado con mucha volatilidad sus primeras sesiones en el Nasdaq 100, principalmente debido a la volatilidad del bitcoin debido a que es la empresa con mayores reservas de bitcoin del mundo y su precio está muy correlacionado con el de sus acciones. Otros activos: Bitcoin El bitcoin se deja más de un 3% en la sesión de hoy y se ubica por debajo de los 96.000$. Acumula ya una caída del 8% con respecto a sus máximos históricos y todo indica a que se debe a una toma de beneficios por parte de los inversores después del gran rally de noviembre, desde el que sube un 45% en estos niveles. El 2025 será un año desafiante, con el foco puesto en las medidas de Trump para promover el cripto activo. En las materias primas, el cacao y el gas natural se desploman más de un 4%, mientras el oro se anota una subida de más del 0,5%, también dañado por las menores perspectivas de recortes de tipos en Estados Unidos para 2025. Mañana la mayoría de bolsas vuelven a la normalidad.

