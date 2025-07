JP Morgan presenta sus resultados trimestrales 📉

Las acciones de los bancos estadounidenses, como JP Morgan, inician la temporada de resultados en Wall Street con ligero sesgo bajista, a pesar de que las entidades est谩n presentando resultados muy s贸lidos, reportando beneficios por acci贸n significativamente superiores a las expectativas. El mercado prev茅 una serie de recortes de tipos de inter茅s por parte de la Fed durante 2026, y un primer recorte a finales de este a帽o, lo que lleva a los inversores a reaccionar con cierta cautela ante las cifras actuales. Las consideran dif铆ciles de sostener a medio plazo si los tipos bajan, lo que reducir铆a la rentabilidad de las entidades crediticias. Por ahora, los s贸lidos informes de resultados bancarios sugieren una toma de beneficios en la apertura de mercado.聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Resultados del segundo trimestre de JP Morgan El pron贸stico significativamente m谩s alto de ingresos netos por intereses de JP Morgan no ha logrado impulsar las acciones del mayor banco estadounidense. En el premercado JP Morgan baja un 1%, pese a que la verdadera reacci贸n se conocer谩 con mayor claridad al inicio de la sesi贸n. Beneficios por acci贸n : 5,24 $ frente a 4,47 $ estimados.

Ingresos ajustados: 45.680 millones de $ frente a 44.050 millones de $ estimados.

Provisi贸n para p茅rdidas crediticias: 2.850 millones de $ frente a 3.220 millones de $ estimados.

Rentabilidad del capital (ROE): 18 % frente a 15,1 % estimado.

Caja y dep贸sitos en bancos: 23.760 millones de $ frente a 22.070 millones de $ estimados.

Ratio CET1 estandarizado: 15 % frente a 15,4 % estimado.

Margen neto de intereses gestionado: 23.310 millones de $ frente a 23.590 millones de $ estimados.

Dep贸sitos totales: 2,56 billones de $ frente a 2,5 billones de $ estimados.

Pr茅stamos: 1,41 billones de $ frente a 1,36 billones de $ estimados.

Pr茅stamos contables netos: 2.410 millones de $ frente a 2.5 billones de $ estimados $2.460 millones.

Ingresos por ventas y operaciones de renta variable: $3.250 millones, estimados: $3.200 millones.

Ingresos por banca de inversi贸n: $2.680 millones, estimados: $2.160 millones.

Ingresos por ventas y operaciones de FICC (renta fija, divisas, materias primas): $5.690 millones, estimados: $5.220 millones.

Pron贸stico de ingresos netos por intereses para el a帽o fiscal: aprox. $95.500 millones (anteriormente proyectado en aprox. $94.500 millones). Precio de las acciones de JP Morgan 聽 Fuente : Plataforma de XTB

