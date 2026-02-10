Las acciones de Kering se disparan más de un 11% después de presentar unos resultados mucho mejores de lo esperado. Esto ha levantado el optimismo sobre la compañía y sobre el sector del lujo en general después de que LVMH presentara hace dos semanas unas cifras que decepcionaron. ¿Cuáles han sido las claves y que impacto tendrá en el sector?

Cifras clave de los resultados de Kering del 2025:

Ingresos: 14.675 millones de euros, -9% interanual

EBIT: 1.631 millones de euros, -33% interanual

Beneficio neto recurrente: 532 millones de euros, -56% interanual

Análisis de los resultados de Kering

Aunque a nivel de cifras el año ha sido desastroso para Kering, la tendencia empieza a mostrar que podríamos haber visto suelo en las caídas de ingresos de la compañía. De hecho, el consenso de analistas esperaba un crecimiento orgánico en el cuarto trimestre del 2025 del -4,77%, mientras que ha sido finalmente del -3%. Además, han sorprendido todas sus marcas, incluyendo Gucci, que es la que más dañada está. Dicho esto, su marca estrella se anotó una caída del 10% interanual a tipo de cambio constante, mientras que Saint Laurent se quedó plana y Bottega Veneta y otras casas crecieron en un 3% interanual. Aunque el tipo de cambio ha perjudicado al grupo y los ingresos del cuarto trimestre de 2025 cayeron en un -9% interanual en términos reportados, vemos como la tendencia empieza a mejorar considerablemente.

Por canal de venta, se aprecia una clara mejora en la tendencia de las tiendas propias, con una caída de los ingresos en el cuarto trimestre de 2025 del -4%, mientras que se empezaba el año con un descenso del -16% interanual. Incluso por países de ve mejoría, con Asia-Pacífico tan solo cayendo un -6% en el último trimestre a pesar de que China sigue mostrando debilidad para otros sectores e incluso vemos cierta tendencia de los consumidores a enfocarse en marcas asiáticas.

Continúa la reorganización de Kering

La compañía continúa su plan de reorganización, en el que en el 2025 se ha producido el cierre neto de 75 tiendas, parte de ellas de descuentos, a la vez que se está tratando de optimizar otros costes. Esto es importante porque la compañía está experimentando un mejor comportamiento en tiendas propias que en mayoristas, lo que da alas a cerrar tiendas para mejorar la imagen de marca. Esto ocurre sobre todo con Gucci, cuya imagen de marca sigue deteriorada, pero que también se puede ver en Bottega Veneta, donde consiguió un crecimiento del 4% a tipo de cambio constante en tiendas propias pero una caída del 6% en mayoristas.

En el 2026 es probable que la compañía consiga crecer a tipo de cambio constante, ya que la base es bastante asequible por las caídas de comienzos de año, además de que en general el sector empieza a mostrar brotes verdes. Dicho esto, probablemente estemos aún lejos de ver crecimientos de doble dígito en el sector y una demanda fuerte.



