- Las acciones de LVMH se hunden
- Estas son las claves de por qué el lujo no se recupera
Las acciones de LVMH se desploman un 7% después de que ayer presentara al cierre de mercado unos resultados que no han gustado nada a los inversores. Más que los resultados, lo que ha decepcionado son las previsiones. ¿Cuáles son las claves de los resultados de LVMH?
Cifras clave de los resultados de LVMH de 2025
- Ingresos del 4T2025: 22.717 millones de euros, -5% interanual y +0,58% frente al consenso de analistas
- Ingresos del 2025: 80.800 millones de euros, -9% interanual y -0,02% frente al consenso de analistas
- Beneficio operativo recurrente: 17.099 millones de euros, -9,3% interanual y +3,53% frente al consenso de analistas
- Beneficio neto: 10.878 millones de euros, -9% interanual y +1,54% frente al consenso de analistas
Opinión del Equipo de Análisis de XTB España de los resultados de LVMH
Evolución de los ingresos de LVMH
Los resultados de LVMH muestran una recuperación lenta del negocio. En el cuarto trimestre los ingresos crecieron un 1% a nivel orgánico, lo que muestra la tendencia conseguida en el tercer trimestre, principalmente impulsada por el segmento de relojes y joyería (+8%), junto con el de minoristas seleccionados (+7%). El segmento de moda sigue sufriendo y muestra un comportamiento dispar, con caídas del -3% interanual, mientras que en el tercer trimestre cayó un 2%. A nivel anual esto supone que tan solo los dos segmentos que han crecido en el último trimestre lo han hecho también en 2025, con un +3% para relojes y joyería y un 4% para minoristas. Además, vinos y bebidas está sufriendo mucho por los aranceles de China y de Estados Unidos, a lo que se le suma la debilidad en general que vemos en este segmento a nivel mundial incluso en los segmentos fuera del mercado del lujo. Esto deja una caída a nivel orgánico del -1% interanual para todo el grupo.
A nivel geográfico, Estados Unidos y Asia crecieron un 1% interanual orgánico en el cuarto trimestre, mientras que Japón y Europa cayeron un -5% y -2% respectivamente. Este desempeño en Asia es muy positivo, ya que la debilidad de China era uno de las variables que más preocupan al mercado.
El beneficio operativo se contrae
El beneficio operativo recurrente ha sufrido por el apalancamiento operativo, con el segmento de vinos y bebidas espirituosas como el que mayor caída ha sufrido, con un descenso del -25% interanual. Tan solo dos segmentos han incrementado su EBIT, que han sido perfumería (+8%) y minoristas seleccionados (+28%). Sin embargo, menos el segmento de vinos y bebidas, todos los segmentos han batido las expectativas del consenso de analistas gracias a la gestión de costes de la compañía. A pesar de ello, el margen se ha contraído en más de un punto porcentual, ubicándose cerca del 22%.
Perspectivas de LVMH para el 2026
Sin embargo, lo que más ha preocupado es que la directiva ha comentado que el 2026 tampoco será sencillo, dejando entrever que será otro año de transición. Esto sigue remarcando que la recuperación del sector no será lineal, sino que irá por segmentos y es posible que haya recaídas. En cualquier caso, aunque en el medio y largo plazo el sector pueda ser interesante, en el corto plazo seguimos viendo debilidad en los segmentos aspiracionales e incluso en un periodo tan fuerte como navidad, los consumidores siguen midiendo sus gastos.En definitiva, los resultados de LVMH no nos parecen malos, pero entendemos que el mercado castigue a la compañía por la negatividad sobre 2026 y por la falta de claridad sobre cuándo el sector saldrá de este bache
Las acciones de LVMH caen un 14% en este 2026.
