La alegría de los mercados bursátiles invade el Ibex 35: Los 18.500 puntos están cerca

Los principales mercados bursátiles, tanto en Europa como en Estados Unidos, encadenan una nueva sesión de avances, impulsados por la posibilidad de que se consolide una tregua duradera en Oriente Medio. La perspectiva de una estabilización del conflicto y la expectativa de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad en los próximos días están favoreciendo el ánimo inversor. El Ibex 35 se coloca entre los índices más destacados del continente, con una subida del 2% que lo acerca de nuevo a los 18.500 puntos.
En Wall Street, la apertura también muestra incrementos cercanos al 1,5% en el S&P 500 y el Nasdaq 100, apoyados en el buen comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre para las grandes compañías estadounidenses.
En el ámbito de las materias primas, el petróleo registra un fuerte retroceso: el Brent cae un 13% y baja de los 85 dólares por barril, su nivel más bajo en seis semanas. La caída responde al anuncio de Donald Trump de que pretende prolongar el alto el fuego más allá del martes, junto con las declaraciones del ministro de Exteriores iraní, quien afirmó en redes sociales que, gracias a la tregua en Líbano, el estrecho de Ormuz permanece operativo.
Además, Estados Unidos e Irán negocian una nueva propuesta que incluiría la transferencia de uranio iraní a territorio estadounidense a cambio de la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.
Por otro lado, el oro sube un 1,6% y el Bitcoin repunta un 4%. Ambos activos recuperan posiciones, con el metal precioso muy cerca de alcanzar nuevamente los 5.000 dólares por onza, en un contexto marcado por la preocupación ante la renovación del 25% de la deuda estadounidense en los próximos meses.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
La bolsa hoy: La tregua entre Israel y Líbano calma a los mercados bursátiles
Calendario del día: Informe de inflación en la Eurozona
La bolsa hoy: Oriente Medio abre una vía de desescalada y los mercados reaccionan con cautela
Nuevas presentaciones de resultados en Wall Street
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.