La alegría de los mercados bursátiles invade el Ibex 35: Los 18.500 puntos están cerca

Los principales mercados bursátiles, tanto en Europa como en Estados Unidos, encadenan una nueva sesión de avances, impulsados por la posibilidad de que se consolide una tregua duradera en Oriente Medio. La perspectiva de una estabilización del conflicto y la expectativa de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad en los próximos días están favoreciendo el ánimo inversor. El Ibex 35 se coloca entre los índices más destacados del continente, con una subida del 2% que lo acerca de nuevo a los 18.500 puntos.

En Wall Street, la apertura también muestra incrementos cercanos al 1,5% en el S&P 500 y el Nasdaq 100, apoyados en el buen comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre para las grandes compañías estadounidenses.

En el ámbito de las materias primas, el petróleo registra un fuerte retroceso: el Brent cae un 13% y baja de los 85 dólares por barril, su nivel más bajo en seis semanas. La caída responde al anuncio de Donald Trump de que pretende prolongar el alto el fuego más allá del martes, junto con las declaraciones del ministro de Exteriores iraní, quien afirmó en redes sociales que, gracias a la tregua en Líbano, el estrecho de Ormuz permanece operativo.

Además, Estados Unidos e Irán negocian una nueva propuesta que incluiría la transferencia de uranio iraní a territorio estadounidense a cambio de la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.

Por otro lado, el oro sube un 1,6% y el Bitcoin repunta un 4%. Ambos activos recuperan posiciones, con el metal precioso muy cerca de alcanzar nuevamente los 5.000 dólares por onza, en un contexto marcado por la preocupación ante la renovación del 25% de la deuda estadounidense en los próximos meses.