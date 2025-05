La alianza SmartCockpit entre Amazon y Stellantis finaliza tras tres años

Amazon.com Inc. (NASDAQ: Amazon) y Stellantis N.V. (STLA.US) confirmaron la finalización de su colaboración en el desarrollo del software SmartCockpit, dando por concluida una alianza que buscaba integrar la tecnología de Amazon en vehículos de las marcas Jeep, Fiat, Dodge y Chrysler. El proyecto, anunciado en enero de 2022, prometía una conectividad fluida entre los hogares de los conductores y sus vehículos, mediante una experiencia personalizada en navegación, climatización y funciones domóticas. Originalmente previsto para su lanzamiento a finales de 2024, el sistema SmartCockpit fue concebido para transformar la experiencia a bordo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil "Stellantis sigue siendo un valioso socio para Amazon", declararon ambas empresas, calificando la decisión como mutua y estratégica.

La disolución pone de relieve los desafíos que enfrentan los fabricantes de automóviles tradicionales a la hora de dominar arquitecturas de software definidas por vehículo, en comparación con Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos. Ambas compañías mantendrán su relación a través de la integración de Amazon Web Services y Alexa en vehículos selectos de Stellantis. Asimismo, Stellantis anunció a Antonio Filosa como su nuevo CEO este miércoles. Amazon (Gráfico D1) Actualmente, la acción cotiza cerca de la media móvil simple de 100 días y del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Los compradores alcistas intentarán mantener el precio por encima de este retroceso, en particular el nivel de retroceso del 23,8%, mientras que los vendedores bajistas buscarán empujar la acción hacia la media móvil simple de 30 días, en $192,47.

