La banca española cae por la situación política en Francia

La banca española se está anotando caídas generalizadas en la jornada de hoy y todo se debe a la situación de inestabilidad política de Francia. La dimisión del primer ministro y el nombramiento del nuevo gobierno no gusta al mercado y los rendimientos de la deuda pública francesa se disparan. ¿Cómo afecta esto a las acciones de Santander, Bankinter o Caixa?

La deuda pública francesa se dispara

La inestabilidad política en Francia sigue generando incertidumbre en los mercados y ante el panorama del país galo los inversores están vendiendo su deuda pública. Hay que señalar que uno de los principales problemas es la redacción de unos presupuestos generales que por un lado convenzan a casi todas las fuerzas políticas (el parlamento está muy fragmentado) y por otro trate de reducir el déficit crónico que Francia reporta cada año. Sin embargo, estos dos objetivos han sido incompatibles entre sí hasta el momento y los inversores no esperan que esto cambie.

Este panorama es lo que hace que los inversores vendan los bonos públicos franceses, causando así subidas en sus rendimientos. Prácticamente toda la curva de rendimientos francesa está despuntando, con el bono a 10 años subiendo 7,4 puntos básicos. ¿Qué consecuencias tiene esto?

La banca, la más perjudicada

A nivel bursátil, la banca francesa es la más perjudicada, ya que los bancos galos son poseedores de deuda pública francesa, además de estar influídos porque un incremento en los tipos estatales supone una subida del riesgo país, reflejado también tanto en su cotización como en los tipos que pagan para financiarse con otro bancos.

Sin embargo, a nivel nacional nos interesa la banca española. Las acciones de Bankinter son las que más caen hoy, seguidas por las acciones de Sabadell. En cualquier caso, no vemos un gran castigo. Estas caídas son consecuencia de la crisis en Francia, ya que esto también perjudica a toda la Zona Euro por el impacto que puede tener una Francia débil en el euro. De hecho, los rendimientos de la deuda española también están repuntando en la jornada de hoy.

De momento la banca española resiste al nuevo golpe político en Francia, pero conviene seguir de cerca al sector porque podría provocar que el Ibex 35 no consiga alcanzar sus máximos del 2007. Recordemos que ese incremento del coste de financiación de la banca francesa también se traspasa a los bancos españoles a través del sistema interbancario.