Las acciones de Royal Caribbean están desplomándose un 7% en la sesión de hoy después de presentar unos buenos resultados pero con un par de datos por debajo de lo esperado por el consenso de analistas. ¿De verdad tienen sentido estas caídas? Recordad que Royal Caribbean forma parte de nuestra Selección de Ideas para invertir en Bolsa de XTB, en concreto, a la selección global.

Cifras clave de los resultados de Royal Caribbean del 3T2025

Ingresos: 5.139 millones de dólares, +5,18% interanual y -0,66% vs expectativas

EBIT: 1.702 millones de dólares, +4,16% interanual y +0,3% vs expectativas

Beneficio neto: 1.575 millones de dólares, +41,76% interanual, +1,7% vs expectativas

BPA diluido: 5,74$, +36,34% interanual.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Royal Caribbean

¿Qué ha decepcionado al mercado de Royal Caribbean?

Las cifras de Royal Caribbean han sido sólidas. Sin embargo, varias métricas han causado las caídas de la sesión de hoy. En primer lugar, las cifras de rendimiento neto por día se han quedado ligeramente por debajo de las expectativas, tan solo por unas décimas. Pero lo más importante, Royal Caribbean ha mejorado su rango de beneficio por acción previsto para el año completo, pero se ha quedado por debajo de lo que esperaba el mercado. En concreto, el beneficio por acción ajustado se ha establecido entre los 15,58$ y los 15,63$ frente a los 15,69$ esperados. Esto incluso teniendo en cuenta la esperada caída de los costes por cama disponible y la estabilidad de los costes del combustible. En cualquier caso, estaríamos hablando de un crecimiento del beneficio por acción superior al 30%.

Más allá de la decepción del mercado con el beneficio por acción, las métricas operativas han sido sólidas. La capacidad utilizada se ubicó en el 112% gracias a la contribución de las nuevas embarcaciones. Cómo los nuevos barcos tienen de media más de dos camas por habitación (lo recogido en el cálculo) esta cifra se ubica por encima del 100%. En cualquier caso, la demanda sigue siendo muy fuerte y pensamos que el sector cruceros seguirá creciendo a un ritmo superior a la industria turística.

Grandes cifras de Royal Caribbean

La rentabilidad neta de la compañía sigue incrementándose y ha crecido un 2,4%, recogiendo el margen bruto por cama disponible y ubicándose en los 301,58$. La nota positiva viene de que este incremento viene tanto por parte de incrementos de precio en tickets, gastos a bordo y el incremento de la capacidad, que se espera que siga creciendo alrededor del 5% anual hasta 2028 con un total de 9 embarcaciones nuevas en el periodo 2025-2028.

Por su parte, el beneficio neto sigue beneficiándose por la reducción de los gastos de intereses, que en el tercer trimestre declinaron más de un 58% interanual por la amortización de la deuda a costes más altos que todavía arrastra desde la pandemia. Las mejores perspectivas y posición financiera permiten que el coste medio de la deuda se rebaje, lo que impulsa los beneficios.

En nuestra opinión, Royal Caribbean sigue siendo la mejor posicionada para beneficiarse del aumento de la demanda de cruceros y esto puede verse en el aumento de las reservas para lo que queda de año y 2026 superiores a las que se tenían por estas fechas el año pasado. La fidelidad de los clientes sigue siendo alta, al igual que la tasa de repetición. Esto se incentiva gracias a las nuevas alternativas de Royal Caribbean, como las playas privadas. En concreto, se ha anunciado una playa privada en Santorini con una serie de servicios atractivos que da un punto diferencial frente a otros competidores.

Las acciones de Royal Caribbean suben un 28,7% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

