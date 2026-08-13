La banca lidera el Ibex 35 tras un IPC español que sorprende al alza

La sesión bursátil de hoy tiene a la banca como gran protagonista del Ibex 35. Con el selectivo español avanzando un 0,7% hasta los 20.345 puntos, son las seis entidades bancarias las que aparecen en cabeza: Unicaja se revaloriza un 2,3% hasta 3,63 euros, Bankinter sube un 1,7% hasta 16,85 euros, Santander gana un 1,76% y cotiza en 13,09 euros, y BBVA avanza un 1,95% hasta 25,27 euros mientras que Caixabank (13,03 euros) y Sabadell (3,59 euros) suman ambos un 1,45%. El detonante se encuentra en el dato definitivo de inflación de julio publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El detonante: el IPC español sorprende con una décima de más

A las 09:00 horas, el INE ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de julio cerró en el 3,6% interanual, cuatro décimas por encima de junio, mientras que la variación mensual se situó en el 0,3%. Ambas cifras quedan una décima por encima de lo que apuntaba el indicador adelantado del propio INE publicado el 30 de julio, que había situado la inflación en el 3,5% interanual y el 0,2% intermensual. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se mantuvo en el 3,0%, una décima más que en junio y sin sorpresas frente al avance.

Detrás de la revisión al alza está de nuevo la energía: el transporte encareció un punto porcentual más de lo previsto por el tirón de los combustibles, y la vivienda escaló otro punto por el alza de la electricidad, según detalla la nota de prensa del INE. Es la primera vez en varios meses que el dato definitivo se revisa al alza respecto al adelantado, justo cuando el mercado esperaba una simple confirmación.

Una inflación más alta de lo esperado ayuda a la banca

Cuando la inflación decepciona a la baja, como ocurrió ayer con el IPC de EE UU —que quedó en línea con lo esperado y enfrió algo las expectativas de subidas de la Fed—, los índices bursátiles celebran que no se vayan a producir cambios en los tipos. Pero cuando la sorpresa es al alza, como hoy en España, el incremento bursátil se produce esencialmente en el sector bancario: un IPC más resistente reduce el margen del Banco Central Europeo (BCE) para relajar su discurso y refuerza la probabilidad de que continúe subiendo tipos, lo que amplía el margen de intermediación (la diferencia entre lo que cobran los bancos por sus préstamos y lo que pagan por los depósitos) y, con él, el beneficio.

España es, además, un indicador especialmente vigilado porque su inflación lleva meses corriendo muy por delante de la media de la eurozona: en julio, la tasa armonizada española se ha situado en el 3,9%, un punto por encima del 2,9% de la zona euro. Un IPC nacional que además sorprende al alza alimenta el temor a que la inflación europea tarde más en converger al objetivo del 2%, justo el argumento que necesita el BCE para justificar nuevas subidas.

El BCE, en modo restrictivo, con la cita del 10 de septiembre en el punto de mira

El contexto monetario ya venía siendo propicio para la banca. El BCE subió tipos en junio por primera vez en casi tres años, llevando la facilidad de depósito al 2,25%, y aunque hizo una pausa el 23 de julio, dejó explícitamente abierta la puerta a un nuevo movimiento en septiembre ante la persistencia de los precios energéticos ligada al conflicto en Oriente Próximo. Antes incluso de conocerse el dato de hoy, el mercado ya asignaba en torno a un 80% de probabilidad a una subida de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de septiembre, que llevaría el depósito al 2,50%, y hasta un 40% a un tercer movimiento en diciembre. Una inflación española que bate esas expectativas justo tres semanas antes de esa cita no hace sino reforzar esa apuesta, y los inversores lo están trasladando directamente a la cotización de los bancos.

Un sector que ya venía de menos a más

La reacción de hoy se suma a un año extraordinario para la banca española: el sector acumula subidas superiores al 24% en lo que va de 2026 y las seis entidades cotizadas del Ibex 35 sumaron más de 20.000 millones de euros de beneficio conjunto en el primer semestre, un contexto de tipos altos que ya venía siendo su principal viento de cola.

¿Qué vigilar a partir de ahora?

El foco pasa ahora a la reunión del BCE del 10 de septiembre, en la que la institución actualizará también sus proyecciones macroeconómicas, y a los datos de inflación de Alemania, Francia e Italia de las próximas semanas, que confirmarán si la sorpresa española es un caso aislado o el anticipo de un IPC armonizado de la eurozona más persistente de lo previsto. Mientras tanto, cada décima de más en los precios seguirá leyéndose en el parqué madrileño como una buena noticia para los márgenes de la banca.