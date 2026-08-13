Las acciones de Adyen suben un 10% tras la publicación de resultados

Los índices europeos abrieron la sesión del jueves ligeramente al alza, con el sentimiento respaldado principalmente por unos datos de inflación de EE. UU. que estuvieron, en términos generales, en línea con las expectativas. El IPC de julio aumentó un 0,1% intermensual, mientras que la inflación subyacente se situó en el 2,5% interanual, reduciendo las preocupaciones sobre un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal a corto plazo. Como consecuencia, los mercados de futuros redujeron la probabilidad implícita de una subida de 25 puntos básicos de los tipos de la Fed en septiembre hasta alrededor del 40%, frente a casi el 67% de una semana antes. La mejora del sentimiento impulsó a la mayoría de los principales índices europeos, mientras que el crecimiento del PIB británico del 0,4% en el segundo trimestre proporcionó una señal macroeconómica adicional para los activos del Reino Unido. Ahora, los inversores centran su atención en nuevas referencias macroeconómicas europeas, los resultados empresariales y los precios del petróleo, que siguen bajando ligeramente, aunque se mantienen por encima de los 80 dólares por barril.

El Stoxx Europe 600 sube alrededor de un 0,2% , acercándose de nuevo a sus máximos históricos. Las ganancias están bastante generalizadas, lo que sugiere que la mejora del sentimiento no se limita a un único sector o mercado.

El DAX y el CAC 40 avanzan alrededor de un 0,3%. Las bolsas alemana y francesa se benefician principalmente de la menor preocupación por nuevas subidas de los costes de financiación en EE. UU. Unas expectativas de tipos más bajos por parte de la Fed pueden favorecer las valoraciones bursátiles al reducir las primas de riesgo asociadas a los tipos de interés.

El FTSE 100 cotiza a la baja pese a unos datos de PIB británicos más sólidos. La economía británica creció un 0,4% en el segundo trimestre, en línea con las expectativas del consenso. El dato reduce la preocupación por un fuerte deterioro de la actividad económica, pese a que los tipos de interés siguen siendo elevados.

La inflación estadounidense sigue siendo el principal catalizador del sentimiento del mercado. El IPC de julio aumentó un 0,1% intermensual, mientras que la inflación subyacente se situó en el 2,5% interanual. Junto con las señales previas de debilidad del mercado laboral estadounidense, estos datos reducen la presión sobre la Fed para volver a subir los tipos ya en septiembre.

El petróleo mantiene una prima de riesgo geopolítico, debido a las tensiones entre EE. UU. e Irán y a las preocupaciones sobre la seguridad del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Más adelante, los inversores centrarán su atención en el dato definitivo del IPC de España y en la producción industrial de la eurozona, en busca de nuevas pistas sobre la evolución de la economía regional y las perspectivas de política monetaria del BCE.

Cotización del Euro Stoxx 50

En los futuros del Euro Stoxx 50, el precio cotiza aproximadamente en la zona media de un canal de precios ascendente. La EMA de 50 periodos (línea naranja) continúa siendo un soporte importante para el impulso alcista: en los dos episodios bajistas anteriores, la ruptura de esta media precedió a un movimiento bajista más pronunciado. El nivel de resistencia clave se sitúa en torno a los 6.600 puntos, coincidiendo con los máximos locales recientes.

Fuente: xStation5

Cotización del Dax 40

El Dax 40 intenta mantenerse por encima de la EMA de 50 periodos (línea naranja), mientras que el nivel de resistencia clave se sitúa en torno a los 26.600 puntos. El índice también cotiza relativamente cerca de la media móvil exponencial de 200 periodos, en torno a los 26.400 puntos.

Fuente: xStation5

Adyen es, con diferencia, el valor que mejor comportamiento presenta en el Euro Stoxx 50, con una subida del 10,1%, muy por encima del resto del índice. Los bancos europeos también se encuentran entre los líderes: BBVA gana un 1,6%, Santander un 1,5% y Nordea un 1,4%, mientras que UniCredit, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo avanzan alrededor de un 0,7%-0,8%, destacando la fortaleza relativa del sector financiero. Deutsche Telekom y Rheinmetall también evolucionan favorablemente, ambos con ganancias cercanas al 0,9%. En el extremo opuesto, BASF es el valor más débil, con una caída de alrededor del 1,3%, mientras que Wolters Kluwer (-0,7%) y Volkswagen (-0,5%) también se encuentran bajo presión. Sin embargo, algunos de los valores rezagados de hoy siguen mostrando una fortaleza excepcional en un horizonte más amplio: Infineon, por ejemplo, cae un 0,4% en la sesión, pero todavía cotiza alrededor de un 67% por encima de su nivel de comienzos de año. Por tanto, la distribución entre ganadores y perdedores apunta principalmente a una rotación de capital hacia el sector financiero, mientras que los materiales, las empresas industriales y determinados valores de consumo afrontan una presión relativamente mayor.

Fuente: XTB Research

El Euro Stoxx 50 cotiza apenas un 0,3% por debajo de su máximo histórico y, pese a la ligera rentabilidad negativa de la sesión actual, la tendencia general sigue siendo claramente alcista: el índice acumula una subida del 4,0% en el último mes y del 12,8% en lo que va de año. La amplitud del mercado sigue siendo positiva, con un 66% de sus componentes cotizando por encima de su media móvil de 200 sesiones y un 64% por encima de su SMA50, lo que sugiere que el rally no está impulsado únicamente por un reducido grupo de valores de gran capitalización. El comportamiento sectorial sigue siendo muy dispar, con industriales y financieros a la cabeza, mientras que los servicios de comunicación y los valores de consumo discrecional son los principales lastres del índice. El sector tecnológico resulta especialmente destacable: acumula una subida de alrededor del 32% en el año, pero una ratio PER cercana a 47 indica que el fuerte impulso de las cotizaciones viene acompañado de múltiplos de valoración elevados. Infineon y ASML destacan entre los valores con mejor comportamiento a largo plazo, mientras que la fortaleza de ING, BBVA y UniCredit confirma que los bancos siguen siendo uno de los principales pilares del rally bursátil europeo de este año. En conjunto, el Euro Stoxx 50 mantiene una fortaleza técnica notable, pero resulta cada vez más exigente desde el punto de vista de las valoraciones, por lo que nuevas subidas cerca de máximos históricos dependerán cada vez más de los resultados empresariales, los tipos de interés y la continuidad de la participación generalizada entre los distintos sectores.

Fuente: XTB Research

Noticias empresariales

Adyen es claramente el líder del Euro Stoxx 50 , con una subida de más del 10% después de que la compañía elevara sus previsiones de crecimiento de ingresos para 2026. El procesador de pagos neerlandés espera ahora un crecimiento de los ingresos netos del 21%-23% , frente a su previsión anterior del 20%-22%.

Las acciones de Pandora suben alrededor de un 3% tras la publicación de sus resultados. La compañía danesa superó las expectativas del segundo trimestre y elevó sus previsiones de beneficios. La reacción del mercado sugiere que los inversores siguen premiando a las empresas que combinan resultados mejores de lo esperado con una mejora de sus previsiones futuras.

Thyssenkrupp continúa bajo presión, con una caída de alrededor del 1,5% en la apertura. La reacción negativa se produce pese a que la compañía acotó y elevó algunas de sus previsiones para 2026, lo que sugiere que la revisión fue insuficiente frente a unas expectativas que ya estaban incorporadas en la cotización.

Los sólidos resultados de Adyen impulsan sus acciones

Adyen presentó unos sólidos resultados en el primer semestre de 2026 y elevó sus previsiones de crecimiento de ingresos, lo que llevó a sus acciones a subir más de un 10% durante la sesión europea. Los ingresos netos alcanzaron los 1.300 millones de euros, un 19% más interanual y un 21% a tipos de cambio constantes, ligeramente por encima de las expectativas del consenso. El volumen de pagos procesados creció aún más, un 24%, hasta los 803.800 millones de euros. El EBITDA ajustado aumentó un 18%, hasta 641,5 millones de euros, aunque el margen descendió del 50% al 49% debido al incremento de los costes y a las adquisiciones de Talon.One y Orb. Sin embargo, la principal conclusión del informe es la revisión al alza de la previsión de crecimiento de los ingresos netos de Adyen para 2026, hasta el 21%-23% a tipos de cambio constantes, frente al rango anterior del 20%-22%.

Ingresos netos: 1.303 millones de euros, +19% interanual y +21% a tipos de cambio constantes, frente a unas expectativas del mercado de aproximadamente 1.290 millones.

Volumen de pagos procesados: 803.800 millones de euros, +24% interanual frente a los 649.000 millones del año anterior.

EBITDA ajustado: 641,5 millones de euros, +18% interanual, mientras que el margen EBITDA descendió al 49% desde el 50%.

Beneficio neto: 544,1 millones de euros, +13% interanual, mientras que el flujo de caja libre aumentó un 17%, hasta 553,4 millones.

Previsión para 2026: crecimiento de los ingresos netos del 21%-23% a tipos de cambio constantes, frente al rango anterior del 20%-22%.

Adquisiciones: Adyen completó la adquisición de Talon.One por 750 millones de euros y la de Orb por 335 millones de dólares. Se espera que ambas operaciones aporten alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento de los ingresos en 2026, al tiempo que reduzcan el margen EBITDA en una magnitud similar.

Segmento de mayor crecimiento: los ingresos de Platforms aumentaron un 37%, hasta 165,5 millones de euros, mientras que el volumen procesado creció un 42%, hasta 135.000 millones.

El volumen de pagos crece más rápido que los ingresos de Adyen

La señal operativa más positiva de los resultados de Adyen es el incremento del 24% del volumen de pagos procesados, hasta 803.800 millones de euros. Este crecimiento superó el aumento nominal del 19% de los ingresos netos, hasta 1.303 millones de euros. A tipos de cambio constantes, los ingresos netos crecieron un 21%.

La composición del crecimiento sigue siendo una fortaleza importante del modelo de negocio de Adyen. Alrededor del 70% del crecimiento procedió de clientes existentes, lo que indica que Adyen está creciendo junto a sus comercios y no depende exclusivamente de captar nuevos clientes. Al mismo tiempo, 300 comercios representaron aproximadamente el 60% del crecimiento total, frente a más del 70% hace tres años, lo que apunta a una progresiva diversificación de la base de crecimiento de la compañía.

Platforms registró el mayor dinamismo, con un aumento de los ingresos del 37%, hasta 165,5 millones de euros, y del volumen procesado del 42%, hasta 135.000 millones de euros. Digital siguió siendo el mayor negocio, con unos ingresos de 719,7 millones de euros, un 13% más interanual, mientras que los ingresos de Unified Commerce aumentaron un 25%, hasta 417,7 millones.

El aumento de los costes y las adquisiciones lastran el margen EBITDA

La rápida expansión del negocio ha venido acompañada de presiones sobre los costes, que han llevado el margen EBITDA al 49%, frente al 50% del año anterior. El EBITDA ajustado aumentó aun así un 18%, hasta 641,5 millones de euros, aunque quedó ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. Si se excluyeran aproximadamente 6 millones de euros de costes extraordinarios relacionados con las adquisiciones, el margen se habría mantenido en el 50%.

Los gastos operativos aumentaron un 21%, hasta 738 millones de euros. Adyen incorporó 249 empleados durante el primer semestre, elevando su plantilla total hasta 5.020 trabajadores, mientras que los costes de personal aumentaron un 15%, hasta 431,1 millones de euros. La compañía también está acelerando sus inversiones en infraestructuras y espera que el gasto de capital alcance aproximadamente el 7% de los ingresos netos este año, en parte porque está adelantando la inversión en un centro de datos que inicialmente estaba previsto para 2027.

Pese al aumento de la inversión, la generación de caja sigue siendo sólida. El beneficio neto aumentó un 13%, hasta 544,1 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre creció un 17%, hasta 553,4 millones, equivalente a alrededor del 86% del EBITDA. A finales de junio, Adyen disponía de 12.400 millones de euros en efectivo, mientras que la caja operativa ascendía a aproximadamente 4.600 millones, una vez excluidos los saldos relacionados con los comercios y las cuentas por cobrar a corto plazo.

Adyen eleva sus previsiones y amplía su negocio más allá de los pagos tradicionales

El elemento clave del informe es la decisión de Adyen de elevar su previsión de crecimiento de los ingresos netos para 2026 hasta el 21%-23% a tipos de cambio constantes, frente al rango anterior del 20%-22%. La nueva previsión incluye las aportaciones de Talon.One y Orb, las primeras adquisiciones de la historia de Adyen, mientras que la dirección también señala una creciente actividad tanto entre los clientes nuevos como entre los existentes.

Adyen adquirió el proveedor de soluciones de fidelización Talon.One por 750 millones de euros y al especialista en facturación empresarial Orb por 335 millones de dólares. Se espera que las operaciones aporten alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento de los ingresos de este año, al tiempo que reduzcan el margen EBITDA del conjunto del ejercicio en aproximadamente 1 punto porcentual, incluidos los costes de las operaciones. Desde el punto de vista estratégico, las adquisiciones permiten a Adyen ampliar su actividad más allá del procesamiento de pagos hacia programas de fidelización, facturación y servicios de movimiento de dinero.

Desde la perspectiva del inversor, el informe transmite por tanto un mensaje claramente positivo en términos de crecimiento, aunque pone de manifiesto una disyuntiva a corto plazo entre expansión y rentabilidad. Adyen continúa creciendo por encima del 20% a tipos de cambio constantes, el volumen de pagos procesados aumenta todavía más rápido y la dirección ha elevado sus previsiones, al tiempo que acepta una presión temporal sobre los márgenes derivada de las inversiones y adquisiciones. No obstante, la compañía mantiene su objetivo de alcanzar un margen EBITDA superior al 55% en 2028, por lo que el ritmo de recuperación del margen hacia ese nivel será uno de los principales indicadores que deberán vigilar los inversores durante los próximos trimestres.

Precio de las acciones de Adyen

Las acciones de Adyen suben hoy más de un 10% y se acercan a una prueba de la media móvil exponencial de 200 días, EMA200 (línea roja), que podría actuar como un importante nivel de resistencia técnica.

Fuente: xStation5

Los fundamentales de Adyen muestran un fuerte crecimiento a largo plazo pese a la significativa debilidad de la cotización, con las acciones cayendo un 26,6% en lo que va de año y un 29,7% en los últimos doce meses, aunque han rebotado un 15,7% durante el último mes. Los ingresos han registrado una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 11,1% en cuatro años, mientras que el EBIT ha crecido considerablemente más rápido, un 18,0%, lo que pone de manifiesto la escalabilidad y el apalancamiento operativo de la plataforma de pagos de la compañía.

La rentabilidad sigue siendo especialmente sólida, con un margen EBIT del 43,6%, un ROE del 23,4% y prácticamente sin apalancamiento financiero, como refleja una ratio deuda/capital de 0,0. El último semestre muestra unos ingresos de aproximadamente 1.400 millones de euros y un beneficio neto de 581,6 millones, lo que se traduce en un margen de beneficio neto del 41,2%, mientras que el ROIC se sitúa en el 17,9%.

Desde el punto de vista de la valoración, Adyen cotiza a 27,0 veces los beneficios históricos y 23,6 veces los beneficios previstos, con un múltiplo EV/EBITDA de 14,7 veces, lo que significa que los inversores siguen asignando una prima al perfil de crecimiento y rentabilidad de la compañía. En conjunto, el gráfico muestra una divergencia notable entre la mejora de los fundamentales y el débil comportamiento de la cotización a medio plazo, por lo que la sostenibilidad de un crecimiento de los ingresos de dos dígitos y de unos márgenes elevados será especialmente importante para determinar la valoración futura de la acción.

Fuente: xStation5