La banca y la defensa impulsan al Ibex 35

Las principales bolsas europeas han cerrado al alza, impulsadas por el acuerdo alcanzado en Alemania para eliminar el freno de la deuda. Esta decisión histórica permitirá al país destinar miles de millones de euros a inversión en defensa e infraestructura, lo que ha generado un clima de optimismo en los mercados de la región, que siguen batiendo récords, como ocurre con el Ibex 35, que sube en la sesión un 1,70%. Para ponerlo en contexto, este estímulo económico en Alemania representa, en términos de PIB, el doble de lo que supusieron en su momento el Plan Marshall y la reunificación alemana en la década de 1990. El Ibex 35 rompe los 13.300 puntos En este escenario, el Ibex 35 ha logrado recuperar la barrera de los 13.300 puntos, con el sector bancario liderando las subidas. La expectativa de un mayor crecimiento económico y un posible repunte de la inflación, derivado de la mayor emisión de deuda, podría llevar al BCE a mantener los tipos de interés sin cambios por más tiempo, favoreciendo así los resultados futuros de los bancos. Otros sectores como la construcción y el turismo también han reaccionado positivamente a las medidas adoptadas en Alemania, que podrían estimular la demanda y contrarrestar los riesgos asociados a la guerra arancelaria. Entre las empresas destacadas, Indra sigue en ascenso, beneficiándose de la previsión de un mayor gasto en defensa en Europa, lo que la consolida como la compañía con mejor desempeño en el índice en lo que va del año. En el lado opuesto, las empresas inmobiliarias han sufrido caídas debido al alza en los bonos, mientras que las utilities han registrado resultados dispares debido a su carácter defensivo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nasdaq se desploma En Wall Street, la Reserva Federal ha dado inicio a su reunión de política monetaria de dos días en medio de un panorama económico complejo, con datos preocupantes y revisiones a la baja en el crecimiento, aunque con un repunte en las previsiones de inflación. El mercado descuenta que los tipos se mantendrán sin cambios, pero el diagrama de puntos y las proyecciones económicas marcarán el rumbo de los mercados en el corto plazo. Las tecnológicas han vuelto a experimentar fuertes ventas, con el grupo de las principales compañías del sector, conocido como "Los Siete Magníficos", alcanzando su nivel más bajo desde septiembre. A nivel corporativo, la noticia más relevante ha sido el avance en las negociaciones de Alphabet para adquirir Wiz, una operación valorada en 33.000 millones de dólares con la que busca reducir la brecha con sus competidores en el mercado de la nube, lo que supondría la mayor compra en la historia de la empresa.



El aumento del gasto en Alemania también está teniendo repercusiones en la renta fija. La necesidad de financiar los nuevos proyectos conllevará una mayor emisión de bonos del Estado, lo que podría derivar en un alza de sus rendimientos y en un fortalecimiento del euro. El oro sigue marcando récords En cuanto a otros activos, el oro continúa su tendencia alcista. En las últimas semanas, factores como la incertidumbre económica global, la depreciación del dólar, la caída en los bonos y la compra de los bancos centrales han impulsado su precio, y en las últimas horas, la escalada de tensiones en Oriente Medio ha generado un nuevo foco de interés en el metal precioso.



Un comportamiento similar muestra el petróleo, cuyo precio se mantiene estable. La debilidad general del mercado y la preocupación por un posible exceso de oferta mundial están compensando el impacto de las crecientes tensiones entre Israel y Gaza. Además, el mercado sigue sin vislumbrar una solución cercana para el conflicto en Ucrania.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.