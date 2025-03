Las mineras de oro se desmarcan: ¿merece la pena invertir?

El oro está siendo el activo estrella en este arranque de año acumulando una subida del 15%, lo cual está impulsando también a las empresas mineras de oro, que cotizan este año con subidas espectaculares, pero ¿qué podemos esperar? Factores que están impulsando las subidas del oro El alza del oro en los últimos años no ha sido impulsada por los factores habituales, es decir, la incertidumbre y la inflación. Hay que mirar más allá de las fronteras estadounidenses para encontrar las verdaderas razones. Los bancos centrales han estado comprando oro en busca de formas de diversificar sus inversiones más allá del dólar después de que Estados Unidos y sus aliados congelaran los activos del banco central ruso tras la invasión de Ucrania. El Banco Popular de China, por ejemplo, ha sido un gran comprador del metal precioso, al igual que Turquía, Rusia y Polonia. De hecho el gigante asiático, incluso ha permitido que sus compañías de seguros destinen una mayor parte de sus inversiones al oro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores también han estado invirtiendo más dinero en oro. La demanda global de inversión aumentó un 25% en 2024, según el Consejo Mundial del Oro, y los fondos cotizados en bolsa dedicados al metal precioso cerraron el año con dos trimestres consecutivos de entradas. En las últimas semanas, las consecuencias de la guerra arancelaria, la caídas en los bonos y la debilidad del dólar han sido otros argumentos positivos que han permitido al activo refugio por excelencia batir sus récords. Además, el incremento en la emisión de deuda de Europa, lo cual implícitamente devalúa la divisa, también ha ayudado a despertar un mayor interés. Las mineras de oro: ¿una opción para invertir? Las mineras de oro no han tenido un mal comportamiento en los últimos años, pero en comparación con el oro, han tenido un rendimiento inferior. En los últimos dos años, el ETF de VanEck Gold Miners, que posee grandes mineras de oro como Newmont y Barrick Gold, tuvo una rentabilidad de tan solo el 10% en 2023 y el 10,6% en 2024, en comparación con el 12,7% y el 26,7% de los ETF que replican el oro físico. Estos datos, sin embargo, ocultan el rendimiento dispar entre las mineras. Kinross Gold, por ejemplo, subió casi un 53%, mientras que Barrick Gold cayó un 14% debido a problemas relacionados con sus operaciones en Mali. Por tanto, podemos asociar al bajo comportamiento de los ETF de las mineras de oro de los últimos años a eventos puntuales que han afectado a las empresas con altos niveles de ponderación en los fondos cotizados, las cuales han sufrido unos costes más altos tanto de mano de obra como de capital, el riesgo de operar en jurisdicciones de mayor riesgo y una caída en la producción. En 2025, esta dinámica ha comenzado a cambiar, ya que los ETFs de mineras de oro han tenido una rentabilidad del 30% frente al 15% del ETF del oro físico. Aun así, todavía hay margen para que las acciones suban, especialmente teniendo en cuenta el impulso que está viviendo el precio del oro. En concreto, cuando el precio del oro sube, las acciones deberían, en teoría, subir aún más rápido, ya que las expectativas de beneficios aumentan más rápido que los precios de las materias primas si los costes se mantienen relativamente estables, lo que permite que los márgenes de beneficio aumenten. De hecho, los analistas han subido sus previsiones de beneficios para las empresas mineras en un 77% para este 2025. En cuanto a las mineras de oro, son empresas que dependen considerablemente del apalancamiento para sus proyectos de capital. En algunos casos, su apalancamiento se acerca a un máximo de varios años. Sin duda, parece una buena idea aumentar el apalancamiento para expandirse cuando los precios del oro suben, pero si además la rentabilidad de los bonos baja, como está ocurriendo ahora, se juntan dos buenos motivos para continuar viendo un impulso en las acciones mineras. Las acciones de oro, a pesar de sus subidas, parecen realmente una ganga. El ETF de VanEck cotiza a poco más de 12 veces los beneficios a 12 meses, un 40% menos que las 21 veces del S&P 500, una diferencia mucho mayor que el promedio de 10 años del 20%. ¿Cómo invertir en mineras de oro? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs de mineras de oro como el Gold Miners bajo las siglas GDX.UK si queremos invertir en dólares o G2X.DE si lo queremos hacer en euros. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



