Alemania alcanza el acuerdo para levantar el techo de deuda

El gran día de Alemania por fin ha llegado. El Bundestag ha votado a favor de un paquete masivo de estímulo fiscal que revoca el límite constitucional a la deuda pública y da luz verde a la emisión de deuda de hasta un billón de dólares para invertir en defensa e infraestructura. La presidenta del Bundestag, Bärbel Bas (SPD), anunció el resultado de la votación: 513 votos a favor. Una mayoría de dos tercios habría requerido 489 votos, por lo que la enmienda a la Ley ha sido aprobada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se trata de un momento extraordinario, sobre todo porque estos cambios radicales se votan en una cámara en la que muchos de sus miembros serán reemplazados la próxima semana tras perder sus escaños en las elecciones de febrero. Para ponerlo en perspectiva, este estímulo aprobado en Alemania casi duplicaría en porcentaje de PIB los paquetes de gasto del Plan Marshall y de la reunificación alemana a principios de la década de 1990. El mercado celebra el acuerdo de Alemania La respuesta en los mercados bursátiles ha sido contundente. La decisión de Alemania consolida el cambio que la nueva administración estadounidense esperaba impulsar, es decir, que Europa pague por su defensa, lo que permitirá a los estadounidenses pagar menos. La noticia de que Alemania por fin va a intentar endeudarse para invertir una política que el mercado lleva generaciones impulsando ha tenido un efecto extraordinario en sus acciones en comparación con el resto de Europa. Las valoraciones de las acciones ya se han movido rápidamente para adaptarse a las noticias. Los sectores de defensa y aeroespacial presentan las mayores tasas de crecimiento proyectadas, así como los múltiplos de beneficios que este optimismo implicaría. Otros sectores que aprovecharán los nuevos estímulos son el químico, el industrial, el constructor o el de las telecomunicaciones. El sector automovilístico, por el contrario, se encuentra en el otro extremo de la escala. Curiosamente, la reacción inicial en el corto plazo del DAX ha sido a la baja, con el índice alemán bajando alrededor de un 0,5 % en pocos minutos, lo que indica que la reciente tendencia alcista y los nuevos máximos históricos del martes por la mañana ya se habían descontado en gran medida en los últimos días, aunque posteriormente ha conseguido recuperar terreno perdido. El optimismo se extiende más allá de las acciones. La última encuesta de Bank of America sobre la percepción de los tipos de interés entre los inversores, que analiza tanto la exposición de los operadores como sus perspectivas sobre una divisa, muestra un cambio drástico hacia el euro, que se ha vuelto una de las divisas preferidas para el inversor internacional. Respecto al mercado de bonos parece aceptar el incremento del gasto con cautela. Hubo una gran subida en los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años cuando se dieron a conocer los planes para este paquete hace dos semanas. Desde entonces, a medida que se han superado los mayores obstáculos políticos y el paquete se ha vuelto, si cabe, más ambicioso, los vigilantes de los Respecto al mercado de bonos parece aceptar el incremento del gasto con cautela. Hubo una gran subida en los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años cuando se dieron a conocer los planes para este paquete hace dos semanas. Desde entonces, a medida que se han superado los mayores obstáculos políticos y el paquete se ha vuelto, si cabe, más ambicioso, los vigilantes de los bonos han guardado silencio en gran medida. Los rendimientos de los bonos alemanes aún están por debajo de su máximo reciente de 2023.

