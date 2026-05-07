La sesión de ayer en Wall Street cerró con una nota muy positiva. Las subidas fueron provocadas por los informes procedentes de la región del Golfo sobre un posible acuerdo marco, así como por la actual temporada de resultados empresariales. Como resultado, los principales índices estadounidenses cerraron en niveles récord. El S&P 500 subió un 1,5%, el Nasdaq 100 creció alrededor del 2%, mientras que el Dow Jones finalizó la sesión con un alza del 1,2%.

Guerra en Irán

La situación en torno a Irán sigue acaparando la atención de los mercados globales. Según el Wall Street Journal, representantes iraníes y estadounidenses, con la participación de mediadores, están trabajando en un breve memorándum de 14 puntos que podría servir de base para un posible acuerdo destinado a poner fin al conflicto. Se espera que Teherán responda hoy a la propuesta de paz estadounidense, a través de canales de mediación que involucran a Pakistán.

Las crecientes expectativas de una posible desescalada han sido recibidas positivamente por los inversores. En respuesta a las señales de un posible acuerdo, los precios del petróleo cayeron hasta los 100 dólares por barril. Los mercados están descontando cada vez más un escenario de menor riesgo geopolítico y mayor estabilidad regional.

Al mismo tiempo, los asesores de Donald Trump están cada vez más preocupados por las consecuencias políticas de un conflicto prolongado con Irán, particularmente antes de las elecciones de mitad de mandato y en medio del aumento de los precios del combustible en Estados Unidos. Dentro de la administración, crece la opinión de que una escalada podría afectar negativamente el apoyo republicano, ya que los votantes sienten cada vez más la presión del aumento del coste de vida y los precios de la energía.

Trump, sin embargo, mantiene una postura firme hacia Teherán. El presidente ha emitido un ultimátum, advirtiendo que no aceptar el acuerdo propuesto conllevaría una intensificación de los bombardeos. También reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán adquiera armas nucleares. Según los últimos informes de Axios, aún existe la posibilidad de que Trump reanude las acciones militares antes de su próximo viaje a China.

Los mercados asiáticos también comenzaron la sesión con optimismo, con los inversores aumentando claramente su apetito por el riesgo ante las crecientes esperanzas de un alto el fuego en torno a Irán y la prevención de interrupciones en el Estrecho de Ormuz. El optimismo generalizado está impulsando tanto los mercados bursátiles como la estabilidad en el sector energético.

Japón: Rendimiento bursátil y cambios en la política monetaria

El Nikkei 225 destaca especialmente, con un alza superior al 6% tras el regreso de las vacaciones de la Semana Dorada, alcanzando un máximo histórico por encima de los 63.000 puntos. Se observa un tono positivo en toda la región. El Hang Seng sube un 1,3%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur crece más del 1%. El S&P/ASX 200 de Australia también registra alzas.

Japón ha vuelto a intervenir verbalmente en el mercado de divisas. El viceministro de Finanzas, Atsushi Mimura, declaró que las autoridades están vigilando de cerca el yen y están preparadas para responder a fluctuaciones excesivas del tipo de cambio. Sin embargo, los analistas señalan que la eficacia de cualquier intervención podría ser limitada, ya que el conflicto con Irán sigue fortaleciendo el dólar estadounidense y ejerce presión sobre el yen debido al aumento de los precios de la energía.

Además, las actas de la reunión de marzo del Banco de Japón revelaron una postura cada vez más restrictiva. Los responsables políticos indicaron estar dispuestos a nuevas subidas de los tipos de interés si la economía y la inflación evolucionan según las previsiones, al tiempo que destacaron que los tipos actuales siguen siendo relativamente bajos dadas las persistentes presiones inflacionarias.

Otros mercados

Los datos comerciales australianos contrastan con el optimismo generalizado a nivel mundial. El país registró su primer déficit comercial desde finales de 2017, que ascendió a 1.800 millones de dólares australianos en marzo.

El optimismo persiste en los mercados de metales preciosos. El oro sube alrededor de un 0,35%, cotizando por encima de los 4.700 dólares por onza, mientras que la plata supera las expectativas con un incremento del 0,8%

Por el contrario, las criptomonedas se encuentran bajo presión hoy. El Bitcoin baja alrededor de un 0,6%, poniendo a prueba el nivel de los 81.000 dólares, mientras que el Ethereum cae un 1%, situándose por debajo de los 2.330 dólares.