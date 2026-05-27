Los índices retroceden mientras la Casa Blanca rechaza el acuerdo con Irán

Conclusiones clave Donald Trump endureció el tono frente a Irán y rechazó un posible “acuerdo débil”.

Los futuros de índices estadounidenses retrocedieron desde máximos históricos tras las declaraciones de la Casa Blanca.

El mercado petrolero sigue descontando negociaciones activas pese al aumento de tensiones diplomáticas.

Donald Trump enfrió claramente la euforia matinal en los mercados al declarar, tras convocar una reunión de gabinete, que Estados Unidos no aceptará un “acuerdo débil” y que no hará concesiones prematuras a Teherán. La postura dura de la Casa Blanca desencadenó inmediatamente una reversión en los índices estadounidenses desde máximos históricos, aunque los precios globales del petróleo continúan bajo presión por fuertes caídas. Trump no quiere un acuerdo débil: El presidente estadounidense declaró abiertamente que la forma actual del acuerdo no lo satisface y que no firmará un acuerdo débil.

El presidente estadounidense declaró abiertamente que la forma actual del acuerdo no lo satisface y que no firmará un acuerdo débil. La Casa Blanca rechaza las condiciones de Irán: Washington está bloqueando actualmente las exigencias de Teherán. Trump descartó levantar sanciones a cambio únicamente de la entrega de uranio y anunció el mantenimiento del control sobre miles de millones de dólares congelados.

Los índices devuelven ganancias: Fue precisamente esta postura dura de Estados Unidos la que enfrió la euforia de la mañana. Los inversores comprendieron que el acuerdo todavía está lejos de concretarse, lo que llevó a los futuros de índices estadounidenses desde máximos históricos hacia niveles cercanos a la apertura.

Fue precisamente esta postura dura de Estados Unidos la que enfrió la euforia de la mañana. Los inversores comprendieron que el acuerdo todavía está lejos de concretarse, lo que llevó a los futuros de índices estadounidenses desde máximos históricos hacia niveles cercanos a la apertura. El petróleo permanece bajo presión: A pesar de la retórica hawkish de Trump, los precios del Brent y del WTI no están rebotando y continúan registrando caídas profundas superiores al 3%. El mercado sigue apostando a que, tras bambalinas, continúan las conversaciones intensivas y los intentos de cerrar rápidamente el acuerdo.

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