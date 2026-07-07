Tras una sesión relativamente positiva el lunes, los futuros del Nasdaq 100 caen más de un 1%. El sentimiento en torno a los líderes de la revolución de la inteligencia artificial (las compañías que han registrado las mayores ganancias hasta la fecha) vuelve a deteriorarse.

Los resultados de Samsung no disipan las dudas del mercado

El detonante de las ventas ha sido la publicación de los resultados preliminares del segundo trimestre de Samsung. Un beneficio operativo récord (58.400 millones de dólares) y unos ingresos también récord (112.000 millones de dólares) no han sido suficientes para satisfacer a los inversores. Las expectativas eran aún más elevadas y un escenario extremadamente positivo ya estaba descontado en la cotización. Tras la publicación de los resultados, las acciones caen cerca de un 10%.

Siguiendo la estela de Samsung, todo el índice surcoreano KOSPI ha retrocedido. La presión vendedora ha sido tan intensa que la negociación volvió a suspenderse durante 20 minutos. En estos momentos, el índice registra una caída diaria del 6%.

El resto de los principales índices bursátiles asiáticos también cotizan en negativo: el Shanghai SE Composite baja un 1,6%, el Hang Seng pierde menos de un 0,5% y el Nikkei retrocede un 2,2%. Uno de los principales responsables de las caídas en Japón es Kioxia (-11%), la mayor empresa por capitalización de la bolsa japonesa y uno de los mayores productores mundiales de memoria NAND Flash y unidades SSD (anteriormente conocida como Toshiba Memory).

El petróleo se estabiliza

Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la situación en Oriente Medio apenas tuvieron repercusión en los mercados. Afirmó que "Irán debe firmar un acuerdo" y que, de lo contrario, "Estados Unidos volverá y terminará el trabajo". Sin embargo, la reacción del mercado fue limitada y los precios de las materias primas energéticas permanecieron prácticamente sin cambios.

En este escenario, se observa una estabilización en los precios del petróleo. El Brent cotiza en torno a los 73 dólares por barril (subiendo un 0,9% en la jornada), mientras que el WTI se sitúa alrededor de los 69 dólares.

El gas TTF supera ligeramente los 46 euros por MWh (+4,9% en el día), mientras que el gas natural estadounidense baja hasta los 3,23 dólares (-0,6% desde el inicio de la sesión).

Los metales preciosos registran descensos, en parte debido al nuevo repunte de las rentabilidades de los bonos del Tesoro en las principales economías. El oro cotiza alrededor de los 4.125 dólares por onza troy (-1%) y la plata supera ligeramente los 60 dólares por onza (-2,4%).

Datos macroeconómicos

Los datos publicados ayer sobre los pedidos de fábrica en Alemania sorprendieron positivamente, con un incremento del 6,2%. La producción industrial de mayo, publicada hoy, también superó las expectativas al aumentar un notable 0,9% respecto al mes anterior.

El país sigue pendiente de los efectos del amplio programa de estímulo fiscal anunciado en marzo del año pasado por el canciller Friedrich Merz. En aquel momento se destinaron 500.000 millones de euros a inversiones en infraestructuras, sanidad, energía y modernización digital.

La inflación de los precios industriales (IPP) de la Eurozona también aumentó hasta el 5,9%, aunque el dato estuvo en línea con las previsiones. Las ventas minoristas, con un crecimiento interanual del 1,6%, tampoco depararon sorpresas.

En Estados Unidos se realizó una ligera revisión a la baja de los índices PMI correspondientes a junio. El índice compuesto quedó finalmente en 51,9 puntos, lo que apunta a una desaceleración del crecimiento económico respecto al sólido avance del 2,7% registrado en el primer trimestre.

Bitcoin y Ethereum siguen cayendo

Gracias al moderado repunte del precio del petróleo Brent (+0,8% respecto al cierre del viernes) y al mayor avance del gas natural licuado (GNL) en el mercado holandés TTF (+3% en el mismo periodo), la corona noruega (+0,5%) lidera el comportamiento de las divisas esta semana.

Por el contrario, las tradicionales monedas refugio pierden terreno, especialmente el yen japonés y el franco suizo, ambos con descensos del 0,3%. Mientras, el Bitcoin (-1,2%) y Ethereum (-1,4%) prolongan sus caídas.