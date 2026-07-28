La semana había comenzado con una notable mejora del sentimiento de mercado tras la suspensión de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. La caída del petróleo y del gas ha reducido parte de la prima de riesgo geopolítica que los inversores habían descontado durante las últimas semanas, permitiendo que la atención vuelva a centrarse en los fundamentales. Ahora, el protagonismo pasa a los bancos centrales, con las reuniones de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, así como a una nueva batería de resultados empresariales que volverán a poner a prueba las elevadas valoraciones de la renta variable.

La tregua entre Estados Unidos e Irán mejora el sentimiento del mercado

El principal catalizador del inicio de la semana ha sido la pausa en las hostilidades entre Washington y Teherán. Según reconocieron responsables estadounidenses, la suspensión de los bombardeos pretende dar margen a la vía diplomática, mientras que el presidente Donald Trump confirmó que las conversaciones con Irán continúan y calificó las negociaciones de "positivas", aunque advirtió de que Estados Unidos retomará las operaciones militares si no se alcanza un acuerdo.

Desde Teherán, el discurso es algo diferente. El Gobierno iraní niega la existencia de negociaciones directas con Washington, aunque sí reconoce contactos con Omán, país que actúa como mediador para establecer mecanismos que garanticen el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Irán ha asegurado que mantendrá suspendidas sus represalias mientras Estados Unidos prolongue la pausa militar.

El petróleo corrige, pero el estrecho de Ormuz continúa bajo presión

La mejora del sentimiento inversor ha venido acompañada por una fuerte corrección de las materias primas energéticas. El Brent cotiza en torno a los 88 dólares por barril y el WTI cerca de los 82 dólares, acumulando caídas de aproximadamente el 15% y el 12%, respectivamente, desde los máximos alcanzados la semana pasada.

El gas natural europeo también retrocede, con el contrato de septiembre del TTF situándose alrededor de los 58 €/MWh.

No obstante, la situación dista de haberse normalizado. El estrecho de Ormuz continúa operando muy por debajo de su capacidad habitual, con un tráfico marítimo muy inferior al registrado en condiciones normales, mientras que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní siguen sin avances significativos. En consecuencia, el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético continúa presente.

Las bolsas recuperan el optimismo mientras el sector tecnológico recoge beneficios

La caída del precio del petróleo impulsó el apetito por el riesgo en Europa. El DAX alemán lideró las subidas con un avance cercano al 1%, seguido por el Ibex 35, que ganó alrededor de un 0,8%.

En Estados Unidos, sin embargo, el comportamiento fue más desigual. Mientras el Dow Jones logró cerrar con ganancias, el S&P 500 terminó prácticamente plano y el Nasdaq 100 retrocedió ligeramente, penalizado por la recogida de beneficios en el sector de los semiconductores.

Compañías como Sandisk, ASML, Nvidia o Seagate registraron importantes caídas tras las fuertes subidas acumuladas durante las últimas semanas. Parte de este movimiento responde a una toma de beneficios antes de la publicación de resultados de las grandes tecnológicas. Sin embargo, también influyó un informe que apunta a que China habría comenzado la producción de máquinas de litografía DUV, un avance que el mercado interpreta como un nuevo paso en el desarrollo de una cadena de suministro propia para la fabricación de semiconductores.

Como consecuencia de la caída de Nvidia, Apple recuperó el liderazgo como la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo.

Fuente: XTB Research, 28.07.2026

Asia acusa las ventas en los fabricantes de chips

Las caídas en el sector de los semiconductores también se trasladaron con fuerza a los mercados asiáticos. El índice surcoreano KOSPI llegó a desplomarse más de un 10%, lastrado por el fuerte castigo a los principales fabricantes de memorias, con Samsung retrocediendo un 13,2% y SK Hynix un 7,5%. En Japón, el Nikkei 225 cedió un 4,3%, afectado tanto por las ventas en las compañías ligadas a la cadena de suministro de chips como por las caídas registradas en fabricantes de equipos de litografía como Nikon y Canon. En China, el Shanghai Composite retrocedió un 1,3%, mientras que el Hang Seng consiguió mantenerse ligeramente en positivo.