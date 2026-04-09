La bolsa hoy: Los mercados asiáticos retroceden ante las dudas sobre la tregua EE. UU.–Irán

El crudo Brent repunta un 1,2% hasta los 97 dólares por barril, en respuesta a la desconfianza de Irán hacia la postura estadounidense y los continuos ataques israelíes en la región. Los futuros de los índices estadounidenses se mantienen estables.
El presidente del Parlamento iraní acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego, profundizando la desconfianza mutua. Teherán señaló los ataques aéreos israelíes y los incidentes con drones, particularmente en el Líbano, que a su vez prometió usar todos los medios para detener los ataques israelíes. Washington rechazó las acusaciones, y JD Vance enfatizó que la cuestión del Líbano no formaba parte del acuerdo. Trump declaró que el ejército estadounidense permanece completamente movilizado en la región hasta que se alcance un acuerdo real y se abra el estrecho de Ormuz, amenazando a Irán si abandona la mesa de negociaciones.
El sentimiento en Asia es escéptico y cauteloso. Tras un optimismo inicial, los mercados se estancaron debido a las dudas sobre la durabilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Persisten las preocupaciones sobre el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el repunte de los precios del petróleo y las disputas sobre la inclusión del Líbano en los términos del acuerdo. El KOSPI de Corea del Sur (-1,7%) y el Nikkei 225 (-0,7%) registran las mayores caídas intradía, mientras que China (HSCEI: -0,3 %) e India (Nifty 50: -0,6 %) también cerraron en números rojos.
Mercado Forex
Según la gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Anna Breman, los recortes de tipos anteriores siguen brindando apoyo a la economía, si bien el riesgo de una mayor inflación ha aumentado. Sus declaraciones de línea dura impulsan las subidas del dólar neozelandés, actualmente la divisa del G10 más volátil de la sesión (NZD/USD: +0,25 %, NZD/JPY: +0,4 %, AUD/NZD: -0,25 %).
A excepción del NZD, la volatilidad del mercado de divisas es baja. El Índice del Dólar se mantiene estable y el EUR/USD permanece sin cambios en 1,166. El yen registra pérdidas tras la publicación de datos de confianza del consumidor inferiores a lo esperado (USDJPY: +0,2%).
Otros mercados
El oro se mantiene estable por segunda sesión consecutiva (4.715 dólares la onza), en medio de la incertidumbre generada por el frágil alto el fuego en Oriente Medio y las actas de la Reserva Federal, que han quedado eclipsadas por otros acontecimientos al considerarse desactualizadas. La plata también se mantiene sin cambios (73 dólares la onza).
Las criptomonedas registran descensos, aunque la volatilidad se mantiene limitada: el Bitcoin cae un 1% hasta los 70.800 dólares mientras que el Ethereum baja un 1,75% hasta los 2.175 dólares.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
El conflicto con Irán se está intensificando: ¿cuáles son las consecuencias?
💥 China vuelve a comprar oro. ¿Impulso alcista en camino?
Informe de materias primas: el crudo repunta, el gas se estabiliza y los metales siguen bajo presión
📈 Sube el oro en un día clave: ¿se viene un giro inesperado?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.