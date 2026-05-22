El Ibex 35 cierra una semana muy positiva

El Ibex 35 termina la jornada con sólidas alzas. El selectivo español ha tenido una buena semana y en el día de hoy se ha animado al calor del resto de índices europeos. Se sigue hablando de acercamientos entre Estados Unidos e Irán y aunque esto se haya dicho ya de manera reiterada sin un gran acuerdo, no deja de entusiasmar a los inversores.

Movimientos en el Ibex 35

En la parte alta de la tabla hemos visto empresas como Indra o ArcelorMittal. Sin embargo, el día de hoy ha estado señalado porque la mayoría de empresas han terminado en verde y no tanto por una protagonista en la parte alta.

Donde sí ha habido un protagonista ha sido en la parte baja de la tabla. Puig se ha desplomado más de un 13% después de que ayer se anunciara que se han finalizado conversaciones con Estée Lauder sin ningún acuerdo. El movimiento al alza que se anotó cuando se empezaron las conversaciones se desdibuja hoy, aunque pensamos que no es un mal final para Puig y sobre todo para los accionistas minoritarios. Es mejor no realizar la fusión que entregar la empresa a un mal precio. Por debajo de los 22€ por acción, el potencial al que se renunciaba era demasiado alto. Otros valores como Repsol o Rovi también han corregido.

Movimientos en otros mercados

En Europa hemos tenido a un DAX alemán y un AEX neerlandés con un gran comportamiento. Además, en Estados Unidos las alzas también son generalizadas. Hoy Kevin Warsh jura su cargo como presidente de la FED y el mercado prestará atención a sus declaraciones. Aunque no se esperan movimientos de tipos en la reunión de junio, concentrará miradas por su estreno como presidente del organismo. En Wall Street Estée Lauder se dispara, anotándose el movimiento contrario al de Puig. Además, el mercado tenía ciertas reticencias a si era la estrategia ideal para Estée Lauder, dada la dificultad de integrar un nuevo negocio a tu empresa. El Dow Jones repunta más que el resto de índices, a pesar de que valores como Walmart siguen achacando sus peores previsiones de lo esperado que publicó esta semana.



Activos alternativos

El crudo ha repuntado en la sesión y sigue por encima de los 100$ el barril. Además, el oro y la plata se han anotado caídas. El dólar también ha conseguido ganar algo de fuerzas, mientras que el bitcoin ha tenido caídas moderadas.









