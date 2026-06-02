- Se reaviva la prima geopolítica
- El ISM manufacturero sorprende al alza
- Asia muestra un rebote potente en Hong Kong y tech china
- El petróleo retrocede ligeramente tras el rally
- Se reaviva la prima geopolítica
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- Asia muestra un rebote potente en Hong Kong y tech china
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Ayer, la agencia Tasnim informó de una interrupción en el intercambio de mensajes entre EE. UU. e Irán. Según la información, se trata de una protesta iraní contra los continuos ataques de Israel sobre Líbano. La probabilidad de un acuerdo rápido entre las partes vuelve a disminuir, lo que pesa sobre el sentimiento de mercado.
Casi todos los principales índices europeos cerraron en rojo:
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DAX alemán: –0,4%
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CAC40 francés: –0,5%
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FTSE 100 británico: –0,7%
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SMI suizo: –1,8%
El panorama fue algo mejor en el continente americano, lo que favorece a Europa de cara a la apertura de hoy:
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S&P 500: +0,3%
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NASDAQ Composite: +0,4%
Ambos impulsados por los sectores tecnológico y energético.
🌍 Geopolítica
Uno de los temas clave del lunes fue la suspensión de las conversaciones mediadas entre Teherán y Washington, como protesta iraní por las acciones de Israel.
Mientras tanto, Benjamin Netanyahu continúa los ataques sobre Líbano. Ayer ordenó bombardeos aéreos en los suburbios de Beirut.
Por su parte, Donald Trump lanzó mensajes contradictorios: afirmó tanto que “un acuerdo podría firmarse en una semana” como que “no le importa” el proceso de negociación.
📈 Datos macroeconómicos
El ISM Manufacturero de mayo sorprendió al alza:
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54,0 (vs. 53,0 esperado y 52,7 previo)
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Máximo desde mayo de 2022
Para la inflación, el índice Prices Paid cayó inesperadamente de 84,6 a 82,1, aunque sigue en niveles históricamente elevados.
Otros componentes también sorprendieron:
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New Orders: 56,8
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Employment: 48,6
Hoy se publican:
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Inflación de la Eurozona (mayo) → 11:00 h
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JOLTS (abril) → 16:00 h
🌏 Asia
El sentimiento en Asia sigue mixto.
En positivo:
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Hang Seng: +2,3%
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Tencent: +8,9%
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Meituan: +8,5%
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BYD: +6,5%
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Alibaba: +5,9%
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En negativo:
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Nikkei 225: –0,8%
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KOSPI: –0,5%
💱 Divisas
El dólar comenzó la semana más fuerte debido al sentimiento de aversión al riesgo. Entre las principales divisas, solo la libra esterlina se comporta mejor.
En la parte baja:
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Dólar neozelandés: –0,9% (corrigiendo tras el giro hawkish del RBNZ)
Las divisas escandinavas, muy sensibles al sentimiento, caen alrededor de –0,5%.
Entre emergentes destaca el peso colombiano, que registró ayer su mayor apreciación diaria en más de 15 años, tras el sorprendente resultado de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
🛢️ Materias primas
El petróleo y el gas natural subieron ayer por nuevas señales de escalada geopolítica, aunque hoy vemos un ligero retroceso:
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Brent: –0,8% → ~94 USD
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WTI: –1% → 91 USD
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Gas TTF: –0,2% → 48 USD/MWh
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NATGAS: –0,3% → 3,17 USD/MMBtu
En cambio, los metales preciosos repuntan:
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Oro: +0,9% → 4.525 USD/onza
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Plata: +2,5% → 76,7 USD
₿ Criptomonedas
Las principales criptodivisas continúan su tendencia bajista:
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Bitcoin: –1,4% → ~70.380 USD
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Ethereum: –0,8% → 1.987 USD
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