Robinhood bajo la lupa de la Corte Suprema

La popular aplicación estadounidense de inversión Robinhood cae más de un 4% hoy, tras conocerse información desfavorable sobre las batallas legales que enfrenta la compañía. La empresa enfrenta una demanda bajo la Securities Act de 1933, con una disputa centrada en su IPO de 2021. Según la demanda colectiva, la compañía habría inducido a error a los inversionistas respecto de su situación financiera y sus perspectivas de crecimiento.

De acuerdo con la demanda, la empresa no habría revelado, entre otras cosas, su dependencia crítica de ingresos estacionales provenientes de las inversiones en criptomonedas y de las llamadas acciones meme, un fenómeno muy popular durante el periodo de la IPO de 2021.

Desde el precio de salida a bolsa de USD 38 por acción, la compañía perdió aproximadamente un 80% de su valoración entre 2022 y 2024. El nivel de debut recién fue superado en 2025, tras lo cual el precio de la acción experimentó una volatilidad muy elevada.

Recientemente, la compañía registró dos series de alzas visibles pero frágiles, de varias decenas de puntos porcentuales. Una de ellas fue un aumento de valoración de aproximadamente un 40% tras la introducción de “tokens de inversión” para acciones de compañías privadas como OpenAI y Anthropic. La naturaleza y el valor de estos instrumentos son actualmente difíciles de estimar. La Corte Suprema, a la que fue remitido el caso de Robinhood, pidió a la administración de Donald Trump una opinión sobre la calidad de la IPO y los fundamentos de la demanda. HOOD.US (D1)

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