Resumen diario: el sector tecnológico sostiene sus valoraciones pese al riesgo

Estados Unidos Los índices estadounidenses cotizan mixtos. El Dow Jones Industrial Average cae cerca de un 0,3%, el S&P 500 se mantiene cerca de la apertura y el Nasdaq 100 sube ligeramente. Las alzas se concentran principalmente en tecnología y energía , mientras que las acciones de consumo quedan rezagadas.

cotizan mixtos. El cae cerca de un 0,3%, el se mantiene cerca de la apertura y el sube ligeramente. Las alzas se concentran principalmente en y , mientras que las quedan rezagadas. Medio Oriente sigue siendo la principal fuente de volatilidad del mercado . Estados Unidos realizó ataques contra objetivos militares iraníes, Irán respondió atacando una base estadounidense y los medios iraníes informan que las conversaciones indirectas con Estados Unidos han sido suspendidas. El mercado vuelve a descontar riesgos para el transporte marítimo a través del Golfo Pérsico . Hacia el final de la jornada, Donald Trump dijo que se espera que Israel y Hezbolá detengan sus operaciones.

sigue siendo la principal fuente de . Estados Unidos realizó ataques contra objetivos militares iraníes, Irán respondió atacando una base estadounidense y los medios iraníes informan que las conversaciones indirectas con Estados Unidos han sido suspendidas. El mercado vuelve a descontar riesgos para el transporte marítimo a través del . Hacia el final de la jornada, Donald Trump dijo que se espera que detengan sus operaciones. Nvidia presentó un nuevo chip para computadores personales, diseñado para llevar capacidades de inteligencia artificial directamente a laptops y equipos de escritorio. La noticia respalda el sentimiento hacia las acciones tecnológicas , especialmente en el segmento de IA .

presentó un nuevo chip para computadores personales, diseñado para llevar capacidades de directamente a laptops y equipos de escritorio. La noticia respalda el sentimiento hacia las , especialmente en el segmento de . Anthropic presentó de forma confidencial documentos para una IPO en Estados Unidos .

presentó de forma confidencial documentos para una . Hewlett Packard Enterprise sube antes de sus resultados del segundo trimestre . Las acciones avanzaban cerca de un 5%, alcanzando un nuevo máximo histórico , en medio del optimismo continuo sobre la demanda de servidores de inteligencia artificial .

sube antes de sus . Las acciones avanzaban cerca de un 5%, alcanzando un nuevo , en medio del optimismo continuo sobre la demanda de . Los comentarios del CEO de Nvidia sobre disrupciones menores a las esperadas para las compañías de software respaldan a las acciones SaaS a ambos lados del Atlántico. Datos macroeconómicos El ISM manufacturero de Estados Unidos subió en mayo a 54,0 puntos desde 52,7, su nivel más alto desde mayo de 2022. La lectura se ubicó por encima de las expectativas del mercado.

subió en mayo a 54,0 puntos desde 52,7, su nivel más alto desde mayo de 2022. La lectura se ubicó por encima de las expectativas del mercado. Los nuevos pedidos aumentaron a 56,8 puntos, pero el índice de precios sigue muy elevado, en 82,1. Los datos confirman tanto una mejora de la actividad como el riesgo de que las presiones inflacionarias se vuelvan persistentes. Europa Los índices europeos cerraron la sesión a la baja. El STOXX 600 cayó alrededor de un 0,8%, mientras las tensiones en Medio Oriente volvieron a intensificarse.

cerraron la sesión a la baja. El cayó alrededor de un 0,8%, mientras las tensiones en volvieron a intensificarse. El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijo que un alto el fuego “para el invierno” es “realista”. Datos macroeconómicos Los datos del PMI manufacturero de la Eurozona mostraron que la mejora se está desacelerando. El índice cayó a 51,6 puntos desde 52,2, aunque se mantuvo por encima del umbral de 50 puntos. Divisas El dólar estadounidense sube frente a las principales divisas. El índice del dólar estadounidense avanza cerca de un 0,3%, el EUR/USD cae hacia 1,16 y el USD/JPY se acerca a 160. Los mercados de divisas reaccionan a una combinación de tensiones geopolíticas, alza de los precios del petróleo y mayores rendimientos de los bonos. Materias primas El petróleo Brent sube alrededor de un 4%, hasta cerca de USD 95 por barril . El mercado vuelve a descontar el riesgo de nuevas interrupciones en el Golfo Pérsico y dificultades para reabrir completamente las rutas de transporte en la región.

sube alrededor de un 4%, hasta cerca de . El mercado vuelve a descontar el riesgo de nuevas interrupciones en el y dificultades para reabrir completamente las rutas de transporte en la región. El oro cae pese al aumento del riesgo geopolítico. Los precios spot retroceden cerca de un 1,9%, hasta USD 4.451 por onza, ya que un dólar más fuerte y mayores rendimientos reducen el atractivo del metal. Criptomonedas El mercado de criptomonedas sigue más débil que las acciones. Bitcoin comenzó junio cerca de USD 73.000 , en medio de salidas de fondos de ETF y una mayor incertidumbre geopolítica. Ethereum cae alrededor de un 2%.

sigue más débil que las acciones. comenzó junio cerca de , en medio de salidas de fondos de y una mayor incertidumbre geopolítica. cae alrededor de un 2%. El sentimiento hacia las criptomonedas empeoró después de que Strategy vendiera 35 bitcoins.

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