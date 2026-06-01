Wall Street arranca dividido: tech sube, small caps se hunden

- Wall Street arranca mixto
- Los datos de ISM y PMI serán el catalizador del día
- El Nasdaq 100 mantiene estructura técnica alcista
- En corporativas, el software lidera tras comentarios de Jensen Huang
- Wall Street arranca mixto
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Otra semana en Wall Street comienza con un sentimiento mixto. El US100 avanza alrededor de 0,2–0,3% al inicio de la sesión, el US500 se mantiene plano y el US2000 cae aproximadamente 0,7%.
El mercado vive un choque entre:
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una tendencia positiva incansable centrada en las tecnológicas,
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y voces escépticas cada vez más fuertes, alimentadas por las noticias procedentes de Oriente Medio.
A pesar de que el sentimiento general sugiere que una declaración de paz entre EE. UU. e Irán está prácticamente firmada —o lo estará pronto—, la situación sigue siendo incierta. El alto el fuego continúa siendo frágil, y el Estrecho de Ormuz permanece cerrado. Anoche mismo, CENTCOM confirmó un ataque iraní contra instalaciones estadounidenses en Kuwait.
Macroeconomía
Hoy se publican los datos de ISM y PMI del sector manufacturero en EE. UU.
El mercado espera:
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que el índice de precios del productor suba hasta 55,3 en mayo,
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que el ISM manufacturero aumente hasta 53 puntos.
Gráfico del Nasdaq 100
El índice mantiene un fuerte impulso alcista desde el rebote del mínimo local de marzo. El RSI sigue elevado, el MACD se está normalizando, pero la estructura de EMAs continúa claramente alcista.
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Resistencia clave: retroceso de Fibonacci del 23,6% (~30.485).
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Primer soporte: zona de 29.730.
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Si el nivel del 23,6% se rompe en el corto plazo, el siguiente objetivo para los compradores sería el área de 31.755 puntos.
Noticias corporativas
Software / IA
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, señaló que el sector software no está tan expuesto al riesgo de la IA como algunos creen. Se observan fuertes subidas en todo el sector:
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ServiceNow (NOW.US)
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Salesforce (CRM.US)
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Adobe (ADBE.US)
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Workday (WDAY.US)
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Palantir (PLTR.US)
Nvidia, Qualcomm, ARM
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Qualcomm cae alrededor de 7%.
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Nvidia sube casi 2%.
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ARM avanza más del 13% tras las nuevas presentaciones de productos de Nvidia.
Los inversores muestran preocupación por la competencia directa contra la línea Snapdragon.
Revolution Medicines
Sube alrededor de 10% tras presentar resultados de investigación sobre un nuevo fármaco contra el cáncer de páncreas.
Taylor Morrison Home Corp.
La constructora sube cerca de 20% después de que Berkshire Hathaway decidiera comprar la compañía por 8.500 millones de dólares.
IBM
La acción sube alrededor de 8%. Según Bloomberg News, el impulso proviene de un nuevo vídeo en el que Donald Trump habla positivamente del CEO de la compañía.
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