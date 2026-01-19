El presidente Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles a países europeos, que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2026 con una tasa del 10% y que aumentarán al 25% a partir del 1 de junio si Estados Unidos no obtiene el consentimiento para la compra de Groenlandia. La lista de países afectados por los aranceles incluye a Dinamarca, Francia, Alemania, el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos y Finlandia. La iniciativa se presenta como una exigencia motivada por consideraciones de seguridad nacional.

Europa y el Reino Unido manifestaron su disposición a negociar antes de que los aranceles entren en vigor. La Unión Europea se prepara para restablecer un paquete de aranceles de represalia de 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, que se suspendió el año pasado y podría volver a aplicarse automáticamente el 6 de febrero si las negociaciones fracasan. Los líderes de la UE coordinan una respuesta unificada mientras mantienen su apoyo a Dinamarca y Groenlandia.

Los mercados de valores estadounidenses permanecerán cerrados hoy debido al festivo de Martin Luther King Jr.

El dólar estadounidense retrocede un 0,45% frente al euro, lo que refleja el escepticismo del mercado sobre la aplicación efectiva de los aranceles. Los futuros de las acciones europeas cotizan ligeramente a la baja.

El oro alcanzó un nuevo máximo por encima de los 4.670 dólares mientras que la plata repunta un 4,70 % hasta los 93.500 USD. Por su parte, las criptomonedas están experimentando un retroceso más pronunciado, impulsado por las salidas de capital de los activos de riesgo, así como por los retrasos en el proceso regulatorio estadounidense para el mercado, incluida la Ley de Claridad.

Los pedidos de maquinaria de Japón cayeron un 11 % intermensual en noviembre, más del doble de la caída esperada, lo que indica un débil impulso inversor.

El crecimiento del PIB de China se desaceleró al 4,5 % interanual en el cuarto trimestre, el ritmo más débil desde la reapertura económica, aunque el crecimiento para todo el año 2025 alcanzó el objetivo del 5 %. El sólido nivel de las exportaciones compensó la débil demanda interna, pero las ventas minoristas (0,9 % interanual) y la inversión (-3,8 % interanual) resultaron decepcionantes.

Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron un 0,4 % intermensual y un 2,7 % interanual en diciembre, lo que marca la mayor caída anual en cinco meses. La inversión inmobiliaria se mantiene profundamente negativa (-17,2 % interanual), lo que continúa lastrando la confianza.