El Ibex 35 termina la jornada con alzas a pesar de haber tenido un complicado inicio de sesión. Las subidas se han acercado al 1% con varios valores del selectivo destacando al alza. Además, en Europa el ánimo ha sido positivo, mientras que en Wall Street vemos más incertidumbre. Esta semana además será clave para los mercados porque Nvidia presentará sus cifras trimestrales.

Movimientos en el Ibex 35

Las acciones de Solaria han copado la parte alta del Ibex 35. Han llegado a despuntar casi un 7%, para cerrar más cerca del 4,5%. La compañía ha presentado unos grandes resultados trimestrales impulsado por su segmento ligado a los centros de datos. Solaria no solo proporciona energía a dichos centros, sino que facilita la conexión a la red eléctrica y gestiona todas las conexiones, lo que aporta más valor añadido que la simple venta de energía.con todo ello, el beneficio neto ha crecido en un 50%. Por la parte negativa señalamos la generación de caja, que sigue muy lastrada por su capex, lo que obligará a la empresa a que hasta que el negocio de centros de datos se asiente más, a recurrir a financiación externa. Repsol también ha subido con fuerza alrededor de un 3% después de que HSBC le haya subido su precio objetivo y recomendación. Además, la compañía ha anunciado el inicio de la producción de petróleo en su proyecto Pikka. Nosotros pensamos que no es descartable que con estos precios del petróleo, por encima de lo que Repsol estimaba en su plan estratégico, la empresa decida incrementar su dividendo o su plan de recompra de acciones, reportando una mayor remuneración al accionista. Puig también ha repuntado otro 3%.

La parte baja del Ibex 35 ha sido muy reducida, con Ferrovial cayendo alrededor de un 1%, a la par de ACS.

El DAX destaca en Europa; Negatividad en Wall Street

En Europa el DAX ha destacado. Por momentos, ha llegado a despuntar casi un 2%, aunque cierra con subidas más reducidas. El FTSE inglés también ha destacado. En Wall Street, aunque la sesión ha empezado con repuntes, el sentimiento se ha tornado negativo y continúan las caídas del viernes. Todo ello a la espera de que el miércoles al cierre del mercado Nvidia reporte sus cifras trimestrales. El consenso espera un crecimiento de los ingresos de más del 70%, lo que supone una aceleración frente al incremento del cuarto trimestre de su 2026 fiscal. En cualquier caso, esperamos una alta volatilidad durante toda la semana.

El cobre y el petróleo marcan la sesión

El oro ha corregido ligeramente, mientras que la plata ha caído alrededor de un 1%. El que sí ha subido es el cobre, aunque los repuntes han sido de alrededor de medio punto porcentual. La guerra en Oriente Medio también perjudica a la oferta del cobre, ya que de Oriente Medio proviene la mitad del azufre exportado, clave para el procesamiento de cobre. Por su parte, el crudo ha repuntado y el Brent se consolida por encima de los 110$ el barril. Creemos que la falta de claridad sobre las intenciones de China para presionar a Irán están pesando en los mercados.