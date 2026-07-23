La bolsa hoy: Una nueva amenaza de conflicto en Oriente Medio impulsa el precio del petróleo🚨

Los mercados financieros afrontan una nueva sesión marcados por la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio, que suma ya doce días consecutivos de escalada militar. Aunque las bolsas asiáticas han logrado cerrar con avances impulsadas por el sector tecnológico, los futuros europeos y estadounidenses reflejan un tono más prudente ante el riesgo de que el conflicto siga afectando al suministro energético mundial.

Estados Unidos e Irán han vuelto a intercambiar amenazas durante las últimas horas. Donald Trump advirtió de que por cada ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos responderá destruyendo infraestructuras estratégicas iraníes, mientras que Teherán aseguró que cualquier ofensiva contra sus instalaciones nucleares o energéticas provocará represalias contra activos estadounidenses y de sus aliados en la región.

La situación se complica aún más tras la advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha declarado el estrecho de Ormuz "completamente cerrado" y ha asegurado que ningún petrolero podrá atravesarlo sin autorización iraní. Paralelamente, los rebeldes hutíes han ampliado sus amenazas al mar Rojo, donde varios buques han modificado ya sus rutas tras los ataques registrados en las últimas horas. Mientras tanto, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar en la zona con el despliegue de fuerzas especiales, aviones de combate y personal médico.

El petróleo vuelve a ser el gran protagonista

El incremento del riesgo geopolítico continúa trasladándose al mercado energético. El Brent sube cerca de un 2% y vuelve a aproximarse a los 96 dólares por barril, máximos de las últimas seis semanas, mientras que el WTI alcanza los 88 dólares.

Los inversores siguen muy pendientes del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo podría generar un nuevo shock energético con importantes consecuencias sobre la inflación y las expectativas de política monetaria.

En este contexto, el oro apenas registra ligeros descensos, un comportamiento poco habitual en episodios de elevada incertidumbre, mientras que el mercado continúa esperando que una solución diplomática permita estabilizar los flujos de crudo.

La inteligencia artificial vuelve a estar bajo presión

En Wall Street, la atención continúa centrada en la temporada de resultados y, especialmente, en la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial.

Alphabet cayó con fuerza tras anunciar un nuevo incremento de su inversión para 2026, situándola entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. Aunque la compañía volvió a superar las previsiones de ingresos, el mercado empieza a exigir pruebas más claras de que este enorme esfuerzo inversor terminará traduciéndose en mayores beneficios.

Tesla también retrocedió tras presentar un beneficio por acción inferior al esperado, mientras que ServiceNow fue una de las notas positivas de la jornada al elevar sus previsiones gracias al fuerte crecimiento de sus ingresos por suscripciones. Por su parte, Uber anunció un recorte del 10% de su plantilla de atención al cliente, justificándolo por la creciente automatización mediante inteligencia artificial.

La presión sobre las grandes tecnológicas llega en un momento en el que los inversores continúan cuestionando si el actual ritmo de inversión en IA podrá mantenerse durante los próximos años sin afectar a la rentabilidad del sector.

Asia resiste mientras los bancos centrales siguen en el foco

Las bolsas asiáticas lograron desmarcarse de las caídas registradas en Estados Unidos gracias al buen comportamiento de los fabricantes de semiconductores. El Kospi surcoreano encadenó su tercera jornada consecutiva al alza impulsado por SK Hynix y Samsung, beneficiadas por las expectativas de un mayor gasto en inteligencia artificial.

Los datos macroeconómicos también sorprendieron positivamente. Corea del Sur registró un crecimiento del PIB superior a lo esperado gracias a las exportaciones de chips, mientras que Australia publicó un sólido informe de empleo, con la creación de 76.300 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de las previsiones del mercado.

Mientras tanto, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años permanece cerca del 4,66%, reflejando que el mercado sigue descontando que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios en su próxima reunión.

Los inversores permanecerán hoy atentos a la decisión del Banco Central Europeo, a las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos y a una nueva batería de resultados empresariales, en una sesión que continuará muy condicionada por la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre los mercados energéticos.