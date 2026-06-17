La bolsa hoy: Wall Street corrige mientras los mercados esperan a la Fed

La sesión de ayer en Wall Street, a pesar de una apertura positiva, terminó con una corrección moderada. El índice S&P 500 cayó un 0,6%, mientras que el Nasdaq 100 perdió cerca de un 1,2%. El único gran índice que cerró la jornada en terreno positivo fue el Dow Jones, que avanzó un 0,6%.

El optimismo inicial de los inversores relacionado con la noticia de la tregua firmada se fue desvaneciendo gradualmente.

La información sobre las finanzas de OpenAI llega mientras la empresa se prepara para su debut bursátil, tras haber presentado ya de forma confidencial el folleto para su salida a bolsa (IPO). Según diversos medios, el estreno podría producirse ya en septiembre de 2026, con una valoración potencial de hasta 1 billón de dólares.

Las acciones de SpaceX subieron durante la sesión de ayer cerca de un 5%, superando el nivel de los 200 dólares.

La sesión de hoy en Asia muestra un sentimiento mixto, con las ganancias lideradas por el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano, mientras que el Hang Seng chino registra una ligera corrección.

Seminario en directo

Sigue en directo la primera rueda de prensa de Kevin Warsh tras anunciar la decisión de tipos. El nuevo presidente de la Fed se estrena en el cargo y lo contaremos en directo con Manuel Pinto :

OpenAI

OpenAI gastó 3.700 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, frente a unos ingresos de 5.700 millones de dólares (los datos proceden de documentos distribuidos a los accionistas y publicados por The Information).

La magnitud del gasto muestra que, pese al fuerte crecimiento de los ingresos, la empresa sigue afrontando enormes costes relacionados con el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, la expansión de la infraestructura informática y el mantenimiento de servicios como ChatGPT.

Política monetaria

La atención de los mercados está centrada actualmente en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), que sin duda constituye el acontecimiento más importante de la jornada.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, inicia su mandato en un entorno económico exigente, caracterizado por una inflación persistente, incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento económico y una elevada volatilidad en los mercados financieros.

Las primeras decisiones de política monetaria de Kevin Warsh serán observadas muy de cerca por los inversores y podrían influir significativamente en la valoración de todo su mandato.

Geopolítica (EE. UU. – Irán)

Donald Trump declaró que confía en el éxito del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, subrayando que su condición fundamental sigue siendo garantizar que Irán nunca posea armas nucleares.

Según Trump, el memorando firmado por ambas partes define claramente este objetivo, y las negociaciones avanzan ahora hacia una nueva fase que debería desembocar en un acuerdo definitivo en las próximas semanas. Trump añadió que Irán está interesado en concluir rápidamente las conversaciones y restablecer relaciones económicas normales.

A su juicio, las líneas maestras del acuerdo ya han sido pactadas, por lo que las negociaciones restantes se centrarán en concretar los detalles, y la segunda fase de las conversaciones podría resultar más sencilla que la primera.

China

Las autoridades chinas anunciaron la emisión de bonos especiales por valor de 300.000 millones de yuanes para recapitalizar el sector bancario. Pekín también se compromete a intensificar los esfuerzos para contener la deuda de los gobiernos locales y estabilizar el sector inmobiliario.

El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, consideró que el ritmo anterior de crecimiento del crédito ya no es posible ni deseable, señalando una expansión crediticia más moderada en los próximos trimestres. Al mismo tiempo, el PBOC está preparando nuevas medidas para impulsar la internacionalización del yuan mediante el desarrollo de los mercados extraterritoriales de divisas y bonos.

Materias primas

La caída de los precios del petróleo se intensificó tras las informaciones según las cuales, en el marco del acuerdo que están preparando Estados Unidos e Irán, Teherán podría reanudar casi de inmediato la venta legal de crudo.

El mercado interpretó esta información como una señal de un posible aumento de la oferta mundial de petróleo y de una normalización gradual del tránsito por el estrecho de Ormuz. Los inversores comenzaron a descontar una mayor disponibilidad de crudo en el mercado global, lo que ejerció presión sobre los precios del Brent y del WTI.

No obstante, algunos analistas señalan que la normalización completa de las exportaciones podría llevar más tiempo debido a limitaciones logísticas y preocupaciones de seguridad.

El oro se mantiene cerca de sus niveles de referencia y cotiza en torno a los 4.350 dólares por onza. La plata avanza ligeramente y continúa por encima de los 70 dólares por onza. El crudo Brent cotiza por debajo de los 80 dólares por barril.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas también presenta hoy un panorama mixto. Bitcoin registra ligeras pérdidas y se mantiene por debajo de los 66.000 dólares. Por su parte, Ethereum sube alrededor de un 1,8% y está poniendo a prueba el nivel de los 1.800 dólares.