La bolsa hoy: Wall Street intenta rebotar ante las esperanzas de tregua con Irán

Wall Street abrirá la sesión del lunes en su horario habitual tras el cierre por el festivo de Good Friday. El sentimiento ha mejorado gracias a informaciones que apuntan a una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio y a negociaciones en curso entre EE. UU. e Irán.

Los inversores han comenzado a rotar de forma cautelosa hacia la renta variable, apoyando subidas en algunos mercados, aunque el movimiento sigue siendo limitado. Más allá de la geopolítica, la atención del mercado se centrará en los datos del ISM estadounidense, que se publicarán a las 16:00 CET.

EE. UU. e Irán exploran una posible tregua de 45 días

Según los medios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales están discutiendo los términos de una posible tregua de 45 días.

Los mercados interpretarían este escenario como un primer paso hacia una desescalada más amplia. Durante el fin de semana, Donald Trump fijó un plazo hasta la 1:00 GMT del martes 7 de abril para que Irán decida reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo de una “destrucción total” en caso contrario.

El aumento del tráfico en Ormuz reduce la prima de riesgo

Un apoyo adicional al sentimiento proviene del aumento del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que reduce los temores de interrupciones inmediatas en el suministro global de petróleo y energía.

Sin embargo, los riesgos de escalada siguen siendo elevados. Irán ha amenazado no solo con represalias contra aliados de EE. UU. en caso de ataque, sino también con el posible cierre del estrecho de Bab al‑Mandab, cerca del golfo de Adén. Combinados con Ormuz, estos pasos marítimos representan aproximadamente el 25% de los envíos globales de petróleo.

Las tecnológicas lideran las subidas en Asia

Los futuros del S&P 500 han recuperado las pérdidas iniciales y suben alrededor de 0,3%, lo que indica que los mercados empiezan a descontar un escenario de desescalada parcial. El índice MSCI Asia Pacific ganó un 0,4%, con un equilibrio relativamente uniforme entre subidas y bajadas. Las tecnológicas fueron las que mejor se comportaron, lo que sugiere un retorno selectivo del capital hacia activos de mayor beta.

Al mismo tiempo, el contexto político sigue siendo extremadamente frágil. Donald Trump ha intensificado su retórica hacia Irán, amenazando con ataques a infraestructura civil si no se alcanza un acuerdo. También anunció una rueda de prensa y reiteró un plazo específico, sin ofrecer detalles operativos.

El petróleo revierte ganancias y el oro cae un 0,6%

En materias primas, las ganancias iniciales del petróleo se han revertido por completo, lo que sugiere que los inversores están reduciendo la prima de riesgo geopolítico, al menos a corto plazo. El oro cayó alrededor de 0,6%, hasta aproximadamente 4.650 USD por onza. Desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, el metal precioso ha caído alrededor de 12%.

La caída del oro está vinculada al cambio en las expectativas de política monetaria. El aumento de los costes energéticos ha reforzado los temores inflacionarios, reduciendo la probabilidad de recortes de tipos a corto plazo, lo que normalmente perjudica a activos sin rendimiento como el oro.

Gráfico del S&P 500

Fuente: xStation5