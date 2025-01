La cartera de acciones de XTB bate al mercado

La cartera de acciones de XTB ha quedado tercera en el ranking de Expansión de 2024 El 2024 fue en general un buen año para las bolsas mundiales, incluido para el Ibex35. Sin embargo, batir al mercado siguió siendo complicado y esto podemos verlo en la clasificación final del concurso de carteras de Expansión, donde XTB ha quedado tercera y ha conseguido batir al mercado. Además, incorporamos una nueva empresa de cara a 2025. Tras un año intenso, finalmente XTB copa un lugar en el podium de la clasificación en tercera posición. Pese a estar entre la primera y segunda posición durante todo el año, algunos factores han posicionado finalmente a nuestra cartera en tercer lugar. En cualquier caso, de 21 carteras, tan solo 4 han batido al mercado y la nuestra ha sido una de ellas, con una rentabilidad del 19,88%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Expansión. Puedes ver la situación actual pinchando aquí. Acciones de impacto en el cuarto trimestre de 2024 Inditex: Inditex era la primera posición de la cartera en el cuatro trimestre con un 35% de peso, al igual que a lo largo de todo el año. En esta ocasión, el desempeño de la compañía textil fue malo y se dejó un 6,6% en el cuarto trimestre, lo que tuvo un impacto negativo en nuestra cartera. Estas caídas se deben principalmente a los resultados financieros del tercer trimestre, que mostraron una ralentización del crecimiento mayor de la esperada y provocó fuertes correcciones en su cotización. CIE Automotive: CIE era la segunda posición del portfolio, con un peso del 25%. En este caso, el comportamiento fue negativo con una caída del 1,75%. Esto se debe a que la compañía ya no está reportando crecimientos tan abultados como los de hace unos años y puede verse como la situación del sector también impacta en la compañía española, con un crecimiento del 1,2% en los ingresos de los 9 primeros meses de 2024 e incluso una caída en ventas en el tercer trimestre. Aena: la compañía de gestión aeroportuaria tuvo un comportamiento plano en el cuarto trimestre del año pasado, por lo que pese a que pesaba un 20% en nuestra cartera no ha tenido demasiado impacto. Lo cierto es que las cifras de la compañía siguieron siendo buenas en sus últimos resultados publicados, con un aumento del número de pasajeros de más del 7% con respecto al mismo trimestre del año anterior y un aumento del beneficio neto superior al 20%. Sin embargo, estas cifras no sorprendían al mercado y mostraban cierta ralentización con respecto al trimestre anterior. Puig: Las acciones de Puig han sido las que peor comportamiento han tenido de la cartera en el cuarto trimestre y en el año en general, teniendo un peso del 20% en el último trimestre. La acción ha caído más de un 13% y es que sigue la desconfianza del mercado sobre su crecimiento. Los resultados que reportaron del tercer trimestre fueron buenos, con un incremento de las ventas del 11,1%, frente al crecimiento de alrededor del 9% esperado por el mercado. Esto provocó un repunte del 15% en la sesión posterior a la presentación de resultados, pero esas subidas se fueron diluyendo y la acción continúa por debajo de los 19€. En parte, esto se debe a que la empresa sólo publicó las cifras de ventas y no la de beneficios, lo que podría tener trampa debido a una rebaja de márgenes para incrementar la cifra de negocio. Además, la empresa tuvo problemas de calidad en una tirada de inventarios, lo que tendrá impacto en las cuentas del último trimestre. Sin embargo, a pesar de un mal cuarto trimestre, la cartera de XTB ha terminado el año con un gran desempeño, debido a los buenos tres trimestres anteriores. Principalmente, esto se debe al buen desempeño que tuvo Rovi (+34,39%), Inditex (+18,36%) y Fluidra(+16,29%) en el primer trimestre, Aena (+7,57%) y Rovi (+8,22%) en el segundo trimestre e Inditex (+14,62%) en el tercer trimestre. Además, destaca la solidez de la cartera, sin grandes vaivenes y con un comportamiento sólido. Cartera de acciones de XTB para 2025 En este 2025 seguimos participando en el concurso de Expansión y la cartera ha tenido algunos cambios. El primero de ellos es que hemos rebajado el peso de Inditex, con un 25%. Esto se debe a que pese a que nos sigue pareciendo la mejor empresa del Ibex35, se enfrenta a un año cargado de retos con una ralentización de la industria textil en Estados Unidos y la amenaza de los aranceles, que podría impactar también en el crecimiento de los países de Sudamérica. Por otro lado, mientras que el peso de Aena continúa en el 20%, con ciertos riesgos de que el turismo europeo hacia España se ralentice por el impacto de una potencial guerra arancelaria, aumentamos nuestra exposición a Puig hasta el 30%. De esta manera, se convierte en la posición más importante. Este aumento del peso lo realizamos debido a que pensamos que la compañía se encuentra en precios ya muy atractivos. Incluso teniendo en cuenta una ralentización podemos estimar un crecimiento del EBIT del 3% para los estos 2 años, muy por debajo de lo que esperaba de un inicio el mercado, a pesar de que el negocio de Puig es más resiliente que otros subsectores del lujo. Esto nos dejaría un EBIT de unos 735 millones de euros para el 2025, que si le aplicamos un múltiplo de 16 veces y corregimos por el endeudamiento neto, tenemos un precio objetivo de 21€ por acción, o un potencial de más del 15% desde precios actuales. Esto con unos supuestos bastante conservadores. Tenemos que destacar la salida de CIE Automotive. Pese a que nos gusta la directiva y es una compañía de calidad, el sector en el que opera se enfrenta a retos complicados que pensamos que también podrían arrastrar a las compañías de componentes. De hecho, desde nuestro punto de vista el sector autos no solo se enfrenta a riesgos regulatorios, sino también a una tendencia de menor demanda de coches a nivel mundial. El crecimiento de India sí que podría aumentar la demanda de coches, pero aún así preferimos exponernos a otros sectores con más potencial y catalizadores en el corto plazo. En el caso de CIE solo vemos un potencial catalizador en la adquisición de nuevas empresas, aunque el impacto tardaría en notarse en sus cuentas. Nueva incorporación a la cartera de XTB Por último, la compañía que añadimos nueva a la cartera es Aedas Homes, con un 25% de peso. Ya tuvimos ocasión de analizar a la empresa en una de nuestras tesis mensuales, que podéis seguir tanto en la plataforma como en nuestra newsletter mensual. La tesis se fundamenta en la gran escasez de vivienda en España, con un déficit estimado para finales de este año de un total de 625.000 viviendas y ningún plan serio por parte de las autoridades competentes para hacer frente al problema. Esto supondrá un aumento importante de los precios de la vivienda y Aedas Homes tiene un banco de suelo de más de 15.000 viviendas y un descuento frente a su NAV cercano al 20%, por lo que pensamos que está en una buena posición para beneficiarse de las dinámicas del sector. Aprovechamos para deciros que este tipo de ejercicios sirven para conocer nuevas empresas o profundizar en las que ya conoces, pero no tan en detalle. Lejos de imitarlas, os recomendamos que sigáis nuestro feed de noticias, donde encontraréis información y análisis sobre estas compañías y más. Esto no significa que sean adecuadas para vosotros, ya que cada inversor tiene un perfil diferente y deberá seguir su propia estrategia.



