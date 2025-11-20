La CNMC da la razón a Aena y sube las tarifas de los aeropuertos españoles

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto fin a una década de congelación tarifaria en los aeropuertos españoles, permitiendo que Aena suba un 6,44% las tarifas aeroportuarias para 2026, lo que tendrá un impacto directo sobre el coste que las aerolíneas pagan por operar en la red de aeropuertos y, en consecuencia, sobre el precio de los billetes de avión.

El incremento aprobado para 2026 del 6,44% supone concretamente 68 céntimos más por pasajero, elevando la tarifa media hasta los 11,02-11,03 euros, el mayor nivel desde la salida a Bolsa de Aena en 2015. Según la entidad gestora, esta alza responde a varios factores: parte corresponde a la recuperación de ingresos no percibidos en 2024, así como a la actualización de costes no controlables como energía, seguridad y limpieza. Además, el factor de calidad del servicio también influye en la fórmula de revisión tarifaria que regula la CNMC.

Fin de la congelación

Desde el año 2015 se había impuesto, por ley, una restricción que limitaba las subidas de tarifas a un 0%, forzando a Aena a mantener congelados o incluso bajar los precios que cobra por servicios como la utilización de terminales, pistas y controles de seguridad. Esta política fue implementada durante el mandato de Ana Pastor en el Ministerio de Fomento y tenía como objetivo contener los costes para las aerolíneas y, en teoría, favorecer la competitividad. Sin embargo, esa etapa llegará a su fin en 2026, permitiendo a Aena ajustar sus tarifas conforme a sus necesidades financieras y de inversión.

Reacción del sector aéreo e impacto en el consumidor

El alza tarifaria ha generado críticas y preocupación entre las aerolíneas, representadas por la Asociación de Líneas Aéreas y compañías como Ryanair, que pedían mayor contención en los precios ante los sólidos beneficios de Aena. No obstante, desde la CNMC sostienen que la subida es conforme a la normativa y necesaria para equilibrar ingresos y costes, permitiendo así a Aena financiar su nuevo plan inversor, que prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros en ampliación de infraestructuras entre 2027 y 2031.

La subida afectará principalmente a las aerolíneas, pero el incremento podría trasladarse progresivamente al precio de los billetes para el consumidor final. Con una previsión de tráfico de 320 millones de pasajeros para 2025 y una tendencia creciente en 2026, la subida supondrá ingresos adicionales relevantes para Aena dentro de su actividad regulada. Para el usuario, el fin de la etapa de contención presupone que los precios aéreos podrían ver reajustes adicionales en función de cómo evolucionen los costes del sector y la demanda de movilidad aérea en los próximos años.

Cotización de Aena

Tras confirmarse la noticia, Aena repunta un 0,66%, mientras que durante el conjunto del 2025, la acción de Aena se revaloriza un 12% hasta los 22,7 euros.

