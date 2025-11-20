El S&P 500 vuela tras el optimismo en la IA

El S&P 500 ha abierto la sesión con subidas de más del 1,5% después de que los resultados de Nvidia de anoche despejaran dudas sobre el sector. Además, el dato de empleo de septiembre también ha sido muy superior a lo esperado, por lo que el mercado ha "borrado" sus dos principales miedos de un plumazo.

Acciones del S&P 500 que suben

Las acciones de Walmart son las que más suben, después de que su presentación de resultados haya venido con la sorpresa de un incremento de expectativas para el año completo. Ahora Walmart proyecta un crecimiento de los ingresos del 4,8%-5,1% interanual, mientras que anteriormente estimaba un incremento del 3,75%-4,75%. Esto refleja una mayor fortaleza de la economía estadounidense, a lo que hay que sumar que el informe de NFP de septiembre, publicada hoy, ha sido mucho mejor de lo esperado. Otros valores como Tesla o Palantir están repuntando y Nvidia les sigue de cerca. Los resultados de Nvidia han convencido porque han batido ampliamente expectativas y las perspectivas para el último trimestre también son sólidas, esperando un crecimiento de más del 60% en los ingresos.

Acciones que bajan del S&P 500

Las acciones de Netflix caen ligeramente, pero el ánimo general del mercado es muy positivo. Otro valor que también desciende es Palo Alto, que se deja cerca de un 2% a pesar de haber presentado un alto crecimiento en sus cifras trimestrales.

