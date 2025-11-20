Las acciones de Palo Alto caen tras presentar resultados

La mayor empresa cotizada especializada en ciberseguridad ha publicado sus resultados. Según la dirección, Palo Alto está creciendo y se espera que continúe haciéndolo. La empresa cumplió e incluso superó las expectativas en casi todos los indicadores clave; sin embargo, las acciones caen más de un 4% antes de la apertura americana. ¿Qué es lo que no ha gustado a los inversores?

Cifras clave de los resultados de Palantir del 3T2025:

Ingresos: 2.470 millones de dólares, frente a los 2.460 millones previstos. Crecimiento interanual del 16%.

Beneficio por acción (BPA): 0,93 dólares, frente a los 0,89 previstos. Crecimiento interanual del 19%.

La cartera de pedidos aumentó a 15.500 millones de dólares, de los cuales 5.850 millones corresponden a ingresos recurrentes procedentes de soluciones de seguridad de última generación. En este segmento, el crecimiento interanual fue del 24% y del 29%, respectivamente.

El flujo de caja libre aumentó a 1.700 millones de dólares, con un margen de flujo de caja libre del 19%.

Los resultados de Palo Alto no gustan

Las previsiones buscan tranquilizar a los inversores sobre los prometedores resultados futuros: se espera que los ingresos del próximo trimestre se sitúen entre 2.470 y 2.500 millones de dólares, y que los ingresos para todo el ejercicio fiscal superen los 10.500 millones de dólares, con un beneficio por acción (BPA) de entre 3,8 y 3,9 dólares, cifras que superan las expectativas del consenso. Para 2028, se prevé que el margen operativo supere el 40%.

Al mismo tiempo, la empresa anunció otra importante adquisición: Chronosphere, destinada a mejorar la oferta y las capacidades de Palo Alto en materia de supervisión e inteligencia artificial. Esta adquisición tendrá un coste de 3.350 millones de dólares.

A la luz de esta información, ¿cuál de estos factores está causando la caída del precio de las acciones?

Lo más relevante aquí no son las cifras, sino las tendencias, en concreto su pendiente. Se trata de la tasa de crecimiento que, si bien es impresionante, está disminuyendo en comparación con los datos históricos. El crecimiento sigue siendo increíblemente impresionante, pero con una relación precio/beneficio superior a 140, lo impresionante no basta.

PANW.US (D1)

Fuente: xStation5