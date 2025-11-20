Walmart supera previsiones y revisa al alza sus proyecciones para el ejercicio fiscal 2026

Walmart ha presentado unos sólidos resultados correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, confirmando su papel como uno de los grandes ganadores del consumo minorista en un entorno económico aún tensionado por la inflación. Los ingresos aumentaron hasta los 179.500 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 5,8%, superando con holgura las previsiones del consenso de analistas.

El beneficio por acción ajustado (BPA ajustado) se situó en 0,62 dólares, dos centavos por encima de los 0,60 dólares esperados, reforzando la confianza en la capacidad de la empresa para sostener su rentabilidad incluso en un entorno de márgenes presionados. Como resultado, la dirección revisó al alza sus previsiones para el conjunto del ejercicio fiscal 2026: ahora espera un BPA ajustado entre 2,58 y 2,63 dólares y un avance en las ventas a tipos de cambio constantes del 4,8% al 5,1%, frente al rango anterior de 3,75%–4,75%.

En el plano corporativo, Walmart confirmó su traslado del NYSE al Nasdaq 100, un movimiento que será efectivo el 9 de diciembre. La transición se percibe como una decisión estratégica, ya que la inclusión en el índice Nasdaq 100 podría aumentar la liquidez y visibilidad de sus acciones ante nuevos inversores institucionales. A ello se suma el anuncio de la retirada de su CEO, Doug McMillon, prevista para febrero, en un momento en el que la compañía acelera su apuesta por el comercio electrónico, la automatización logística y la integración de herramientas de inteligencia artificial en su gestión operativa.

Cotización de Walmart

Las acciones de Walmart lideran el S&P 500 con una subida del 6,15% en estos momentos. Durante el 2025, la revalorización alcanza el 17,5%.

Fuente : Plataforma de XTB

Opinión del departamento de análisis de XTB España

Los resultados de este trimestre consolidan a Walmart como un referente de eficiencia operativa y adaptación al cambio estructural del consumo. La consistente mejora de sus ingresos y el control de costes en un entorno inflacionario reflejan la fortaleza de su modelo, especialmente en canales digitales y productos de primera necesidad, donde la compañía ha sabido capitalizar la sensibilidad de los consumidores a los precios.

La revisión al alza de las previsiones refuerza la percepción de que Walmart mantiene una senda de crecimiento sostenido. Su transición al Nasdaq 100 simboliza no solo un movimiento técnico, sino también un giro estratégico hacia una imagen más tecnológica. A medio plazo, el reto será aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y la automatización para sostener márgenes y dinamizar su e-commerce, especialmente frente a Amazon, su gran rival global en el comercio minorista digital.

¿Cómo comprar acciones de Walmart?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Walmart (WMT.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.