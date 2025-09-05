La CNMV aprueba la OPA BBVA-Sabadell: ¿Ahora qué?

La CNMV acaba de aprobar la OPA BBVA-Sabadell, algo totalmente esperado pero que abre de nuevo otros plazos que el inversor tiene que tener en cuenta. Además, sigue estando abierta para muchos si BBVA incrementará la oferta o se quedará tal y como está.

La CNMV da el visto bueno a la OPA BBVA-Sabadell

BBVA ha establecido un plazo de 30 días naturales para la aceptación de la OPA que contará a partir del lunes (incluído), por lo que el 7 de octubre se cerrará el proceso. Dentro de este periodo, antes del día 3 de octubre se pueden presentar ofertas competidoras, algo que no se contempla. Sin embargo, lo que sí se contempla es la posibilidad de incrementar la oferta, y BBVA puede hacerlo antes del 5 de octubre. Además, BBVA podrá exigir la venta forzosa si la aceptación supera el 90%, mientras que hay que tener en cuenta que BBVA podría tener control sobre Sabadell con menos del 50%.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre la OPA de BBVA-Sabadell

La aprobación de la CNMV entra dentro del escenario esperado, aunque no pensábamos que BBVA fuese a incrementar las sinergias estimadas en 50 millones hasta los 900 millones de euros. Sin embargo, la mayoría de estas sinergias (835 millones de euros) vienen del ahorro de costes una vez la fusión se ejecute. Además, hay que tener en cuenta que para estas sinergias habrá que esperar al menos tres años y que las sinergias sin la fusión son muy reducidas. Según BBVA, el total ascendería a unos 235 millones de euros, lo que supone menos de un 2% de impacto en los beneficios totales de la compañía resultante. Esto nos parece insuficiente para todo el proceso que ha tenido que afrontar. De hecho, normalmente las sinergias reales suelen ser menores a las estimadas, por lo que la compra sin fusión no tiene sentido y el retraso de al menos tres años la hace muy poco atractiva.

No pensamos que la OPA BBVA-Sabadell vaya a salir adelante, a no ser que BBVA aumente la oferta, lo que reduciría aún más el atractivo para BBVA y dificultaría la generación de valor para sus accionistas.

Las acciones de BBVA cotizan en estos momentos en positivo, con una subida de más del 0,80%, mientras que las acciones del Sabadell se anotan una subida de más del 0,70%.

