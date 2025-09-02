La OPA BBVA-Sabadell encara su tramo final

La OPA BBVA-Sabadell entra en un mes clave. Después de que en el mes de agosto se produjese el reparto de dividendo del Banco Sabadell y el posterior ajuste de la ecuación de canje por parte de BBVA, a fin de ajustar la oferta según los pagos de dividendos de ambas entidades, este mes de septiembre los accionistas de la entidad catalana deberán decidir si, finalmente, aceptan la oferta del banco vasco y venden sus títulos a su competidor. Esta decisión llega más de un año después desde que comenzase la operación, que, de aprobarse, podría transformar por el sector bancario nacional. Para guiar a sus accionistas en esta escenario, está previsto, tal y como recogen desde el Economista, que el Banco Sabadell publique un informe específico sobre la OPA de BBVA, el cual verá la luz después de que la entidad vasca presente su oferta y se abra el canje. Siguiendo lo recogido en la ley de OPAs, la entidad catalana dispondrá de un plazo máximo de 10 días para presentar este informe, con el que se buscará a las dudas sobre el precio, los beneficios estratégicos y las implicaciones para el valor de las acciones.

Los accionistas del Sabadell deciden sobre la OPA

El informe del consejo del Sabadell servirá como guía oficial para los 200.000 accionistas del banco, detallando si el canje propuesto por BBVA (acciones de nueva emisión más un componente en efectivo) resulta ventajoso frente a vender directamente en el mercado, donde actualmente se estima una prima negativa respecto a la oferta. Además, el análisis tomará en cuenta la reciente venta de la filial británica TSB y el impacto del macrodividendo de Sabadell.

La publicación del folleto informativo sobre la OPA BBVA-Sabadell está prevista para los primeros días de septiembre, tras más de 16 meses de trámites regulatorios y ajustes derivados de la intervención del Gobierno y la venta de activos de Sabadell. El periodo de aceptación para los accionistas empezará justo después y durará entre 30 y 70 días, permitiendo cambios en la oferta hasta cinco días antes del cierre.

El consejo de Sabadell analizará principalmente:

Si la oferta de BBVA crea valor financiero y estratégico para los accionistas.

Si el precio propuesto justifica vender, considerando que la cotización de Sabadell en el mercado ofrece actualmente una rentabilidad superior, estimada en torno al 10% sobre la oferta de BBVA.

Las incertidumbres regulatorias y operativas, incluyendo el veto temporal a la fusión y posibles beneficios diferidos.

¿En qué punto se encuentra la OPA BBVA-Sabadell?

Cabe recordar que la alta dirección de Sabadell lleva más de 15 meses manifestando su oposición a la oferta, calificándola en varias ocasiones como “fuera de lugar”, debido al rechazo generalizado que ha generado y a la pérdida de atractivo de BBVA como moneda de intercambio. Desde que se conoció el interés del banco vasco por la fusión, la prima inicial del 30% ha desaparecido y actualmente se encuentra en valores negativos, con un -6,17% al cierre del último lunes.

Durante la última presentación de resultados, el CEO de BBVA, Onur Genç, reiteró que no se contempla una mejora en el precio para la OPA BBVA-Sabadell, aunque los mercados siguen considerando esa posibilidad. De hecho, varios bancos de inversión estiman que BBVA debería añadir al menos 2.000 millones de euros para hacer más atractiva su propuesta. La entidad liderada por Carlos Torres tiene margen para modificar la oferta hasta cinco días antes del cierre del periodo de aceptación.

En 2025, las acciones del banco Sabadell suben un 74%, mientras que el BBVA se revaloriza un 66%. En lo que va de sesión, su movimiento intradía les lleva a una corrección del 0,95% para la entidad catalana y del 0,65% para el banco vasco.

