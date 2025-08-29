Nueva ecuación de canje en la OPA BBVA-Sabadell

La OPA BBVA-Sabadell sigue avanzando, aunque sin un final claro en el horizonte. El BBVA ha actualido hoy su oferta de canje por el banco catalán. La nueva ecuación de canje es de 1 acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell en vez de las 5,3456 anteriores. Este ajuste responde a la política de BBVA de ajustar la oferta según los pagos de dividendos de ambas entidades, y dado que el Sabadell abona hoy un dividendo ordinario de 7 céntimos por acción, la entidad vasca se ha visto en la obligación de modificar el número de acciones de Sabadell necesario para acceder al canje y mantener la equidad en la oferta. Es la tercera vez que BBVA adapta la ecuación de canje desde el inicio de la OPA al Sabadell en mayo de 2024, cuando se fijó en una acción de BBVA por 4,83 acciones de la entidad catalana.

Próximos pasos en la OPA BBVA-Sabadell

El periodo de aceptación para los accionistas de Sabadell está previsto que comience en septiembre de 2025. La negativa de los accionistas a la OPA de BBVA es un escenario probable, especialmente tras la confirmación el pasado 6 de agosto de un macrodividendo, el mayor de todo el Ibex 35 (15,3% de rentabilidad sobre el precio del título), el cual Sabadell entregará en marzo o abril del 2026. A esto hay que sumar la aprobación de la venta de TSB al Santander, que condiciona la OPA del BBVA-Sabadell.

Actualmente, la prima de la OPA BBVA-Sabadell es negativa: participar implica una pérdida estimada de aproximadamente el 10% respecto al valor bursátil de Sabadell, por lo que seguramente no convencerá en términos de precio ofrecido.

El dividendo interino se interpreta como una estrategia defensiva de Sabadell que refuerza su atractivo independiente y presiona a BBVA para mejorar su oferta si desea que la OPA tenga éxito. En este contexto, desde XTB creemos que la rentabilidad por dividendo de Sabadell seguirá aumentando para forzar a que sus accionistas esperen mejores condiciones por parte del BBVA, que también afronta exigencias por parte del gobierno de España para dilatar la compra del Sabadell y mantener la mayoría de puestos de trabajo actuales. Por el momento, BBVA ha anunciado que continúa con la OPA, pero podría haber cambios en su estrategia en las próximas semanas, algo que ya le piden algunos de sus inversores para asegurar la rentabilidad de la operación.

En la jornada de hoy, tanto las acciones de BBVA como las de Sabadell cotizan en negativo, con caídas del 0,87% y del 1,38%, respectivamente.

