Dentro de la OPA BBVA-Sabadell, existe la posibilidad de que se realice una segunda operación para realizar la exclusión de Sabadell de bolsa. En este caso, la CNMV ya advierte de cómo se realizaría y esto puede no gustar a BBVA.

¿Segunda OPA BBVA-Sabadell?

Si BBVA no es capaz de alcanzar más del 50% de las acciones de Sabadell existe la posibilidad de que el banco se decida por lanzar una segunda OPA, en este caso de exclusión. Esto significa que el objetivo de la segunda OPA (a diferencia de la primera) sería sacar de bolsa al Banco Sabadell. La realidad es que si la primera OPA consigue una aceptación de, por ejemplo, el 30%, ya le da mucho control a BBVA y prácticamente podría decidir la dirección del banco. Sin embargo, mientras más porcentaje de voto acumule mayor facilidad para controlar a la empresa, por lo que esta segunda OPA no sería del todo descartable.

En ese sentido, Carlos Torres, presidente de BBVA, dejó caer en una entrevista que el precio de la segunda OPA podría ser en efectivo por el precio implícito que se ofrece actualmente, que ronda los 3,05€. Sin embargo, la CNMV ayer afirmó que en el caso de haber una segunda OPA, sería la propia CNMV quien dictaminaría el precio. De hecho, esto podría causar una valoración independiente de Sabadell que podría diferir de la valoración que hace BBVA, lo que generaría conflicto entre los accionistas de Sabadell que acepten la OPA en "primera ronda" y los que acudan a la "segunda ronda". Esta casuística podría dejar una situación en la que el que espere y acuda a la posible segunda OPA reciba un precio mayor que la pagada en la primera, con la opción además de recibirlo en efectivo. Por tanto, la CNMV sin quererlo podría provocar con estas afirmaciones que la aceptación de la primera OPA sea menor de la que ya de por sí iba a ser.

Las acciones de BBVA suben un 74% en lo que va de año, mientras que las de Sabadell lo hacen en un 76%.

Fuente: Plataforma de XTB

