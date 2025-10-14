Conclusiones clave China anunció sanciones a entidades estadounidenses vinculadas a uno de los mayores constructores navales de Corea del Sur.

Los inversores temen que la escalada comercial entre EE. UU. y China se prolongue.

Las acciones de Wall Street cotizan bajo presión después de que China intensificara su disputa comercial con Estados Unidos, reavivando los temores de una nueva confrontación entre Pekín y Washington. Esta escalada se produce en un momento en que la valoración de las acciones ya parece estar sobrevalorada tras un repunte de meses. China anunció sanciones a entidades estadounidenses vinculadas a uno de los mayores constructores navales de Corea del Sur y señaló que podrían imponerse nuevas medidas. Cabe destacar que, la última vez, Estados Unidos anunció una asociación militar con Corea del Sur en la construcción de buques de guerra. La atención de los inversores se centra ahora en el inicio de la temporada de resultados. Asimismo, las acciones de Goldman Sachs cayeron un 2% tras el informe. Los inversores estarán atentos a las perspectivas sobre la sostenibilidad de las inversiones relacionadas con la IA y las posibles consecuencias del aumento de los aranceles comerciales en los próximos meses. Cotización del Nasdaq 100 Fuente : Plataforma de XTB

