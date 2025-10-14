¿Qué esperar de los resultados de los bancos en EEUU?

Entorno favorable por la desregulación: La relajación prevista de las normas de capital podría liberar hasta 2,6 billones de dólares en capacidad de préstamo, fortaleciendo a los grandes bancos, favoreciendo la inversión en inteligencia artificial y centros de datos, y permitiendo mayores retornos al accionista mediante dividendos y recompras de acciones.

Rebote en banca de inversión y trading: Los ingresos de banca de inversión podrían superar los 9.000 millones de dólares , un 13 % más interanual , impulsados por un repunte en emisiones de deuda y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). Las divisiones de trading generarían alrededor de 31.000 millones de dólares , aproximadamente un 8 % más que el año anterior, gracias a la mayor volatilidad de los mercados.

Presión sobre el margen de interés neto: Los recortes de tipos de la Reserva Federal (-75 puntos básicos desde septiembre pasado) han reducido la rentabilidad de las actividades tradicionales de préstamos y depósitos. Sin embargo, el crecimiento económico y las ventas de vivienda, mejores de lo esperado, ofrecen cierto apoyo.

Inicio de la temporada de resultados de los bancos en Estados Unidos: Los principales bancos estadounidenses presentan resultados en un momento crucial, marcado por el cierre del gobierno y la escasez de datos económicos recientes. Los analistas esperan obtener pistas sobre las perspectivas de la economía estadounidense.

Esta tarde da comienzo las presentaciones de resultados del sector bancario en EEUU, en un momento clave, cobrando más importancia que nunca debido al cierre de gobierno. Dada la falta de datos económicos publicados en las últimas semanas, los analistas aprovecharán para preguntar por las estimaciones, y posibles pistas sobre la economía americana. ¿Qué podemos esperar de los bancos de Estados Unidos este trimestre?

Margen de intereses: un factor clave para los bancos

El margen de intereses es la fuente de ingresos clásica de las entidades bancarias y el apartado más importante en sus cuentas de resultados: el banco cobra intereses por los préstamos que otorga (hipotecas, créditos al consumo, préstamos corporativos) y paga intereses por los fondos que capta (depósitos, deuda, otros pasivos). La diferencia entre lo que recibe por los activos generadores de interés y lo que paga por los pasivos es su margen de interés neto. Esta partida suele ser la más estable y muchas veces la más grande en bancos comerciales.

Diferencia entre el bono a 10 y 2 años. Fuente: Elaboración propia

En las presentaciones de resultados de los bancos del último trimestre, los ingresos netos por intereses ofrecieron algunas dudas quedando por debajo de las estimaciones del mercado en la mayoría de casos. Principalmente preocupante fueron los datos de Wells Fargo, que es una entidad menos ligada a otras partidas como comisiones o banca de inversión, y más cercana a una entidad comercial.

No descartamos que esta tendencia continúe. La FED ya recortó 50 puntos básicos los tipos de interés en septiembre del año pasado, y hace apenas unas semanas recortó otros 25 puntos básicos, lo cual deja menos espacio para generar mayores ingresos en este apartado.

Aun así, la economía de Estados Unidos se sigue mostrando resiliente, y tanto el crecimiento económico como la venta de viviendas sorprendieron al alza en las últimas semanas, lo cual ofrece esperanzas de una posible mejora en este apartado.

Banca de inversión

Se espera que los ingresos de la banca de inversión de los bancos más grandes de Wall Street superen los 9.000 millones de dólares en el tercer trimestre por primera vez desde 2021. Las transacciones corporativas han mostrado signos de crecimiento bajo la administración Trump después de meses de una menor actividad debido a la guerra comercial. Los analistas esperan que los ingresos trimestrales reportados esta semana por trabajos de asesoría y suscripción de acciones y deuda en JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley sumen cerca de 9.000 millones de dólares.

Resultados de la banca de inversión en el segundo trimestre del año. Fuente: Elaboración propia.

Eso marcaría un aumento del 13% respecto del año pasado, y principalmente Goldman y JPMorgan deberían ser las que lideren este crecimiento. De hecho, en el último trimestre fueron los que más sorprendieron al mercado, superando las mejores estimaciones.

La parte de emisión de deuda aumentó un 12% y las comisiones por asesoramiento en fusiones y adquisiciones subieron un 8%, ambos factores contradiciendo las expectativas de los analistas de una disminución con respecto al año anterior. Los ingresos por suscripción de acciones cayeron un 6%, mientras que los analistas esperaban una caída del 29%.

El pronóstico para el tercer trimestre refleja el creciente optimismo en Wall Street de que el aumento de nuevas adquisiciones corporativas, compras apalancadas y cotizaciones en bolsa, pronosticado después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ahora podría estar dando sus frutos.

Comisiones de trading

Las unidades de trading han generado ingresos más altos de lo previsto durante los últimos años, y especialmente el trimestre pasado, gracias a la alta volatilidad derivada de la política comercial de Donald Trump. Sin embargo, pronostican que las operaciones de renta variable y renta fija del tercer trimestre en los cinco bancos serán aproximadamente un 8% superiores a las del año anterior, situándose cerca de los 31.000 millones de dólares.

Beneficios generados por trading en las entidades financieras americanas. Fuente: Elaboración propia

Desregulación

Los bancos estadounidenses se preparan para una flexibilización sin precedentes de las normas de capital, que según sugiere una nueva investigación podría liberar 2,6 billones de dólares en capacidad de préstamo. La reducción de los requisitos de capital reforzará la posición dominante de los grandes grupos de Wall Street, aumentará su capacidad para financiar enormes inversiones en inteligencia artificial y centros de datos y les permitirá devolver más capital a los accionistas a través de programas de recompra de acciones y dividendos. Además, servirá para financiar nuevas emisiones de deuda del gobierno de EEUU, en un momento crucial para intentar compensar la caída de la demanda de otros países que ha servido como herramienta de negociación en la guerra comercial.

Con todos estos datos esperamos una temporada de resultados positiva especialmente en aquellas entidades que tienen una mayor actividad de banca de inversión y de trading.

¿Cómo invertir en el sector bancario de Estados Unidos?

Los clientes pueden invertir en acciones individuales como las comentadas anteriormente, aunque también pueden hacerlo a través de un ETF que permita replicar el comportamiento del sector bancarioo en su conjunto. En este caso podemos elegir el ETF S&P US Banks bajo el símbolo IUS2.DE cuyas principales posiciones son Citigroup, Bank of America, JPMorgan o PNC.