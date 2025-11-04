El Dax 40 regresa a los 23.800 puntos

Conclusiones clave El Dax 40 retrocede un 1,15% y se sitúa entre los peores índices del "Viejo Continente".

Los índices europeos cotizan con un sentimiento negativo en medio de una tendencia de mayor aversión al riesgo entre los inversores de renta variable. En Europa, no se han publicado informes macroeconómicos que justifiquen una corrección tan profunda, y todo apunta a que los inversores han aumentado sus dudas sobre el liderazgo que realmente el sector de la IA puede ejercer sobre las grandes tecnológicas a nivel mundial. El Dax 40 lidera las bajadas en Europa junto con el Cac 40, con ambos índices cayendo un 1,15%. Fuente: Bloomberg Finance LP La liquidación en el mercado europeo es generalizada, con los mayores descensos registrándose en los sectores de telecomunicaciones, comercio minorista y la industria de materiales. Dentro de la cotizaciones de los índices europeos, los focos apuntan ahora a los datos JOLTS de Estados Unidos, que proporcionarán información valiosa sobre el estado del mercado laboral estadounidense. Cotización del Dax 40 El precio del Dax 40 ha caído por debajo del nivel de Fibonacci 50 y la media móvil exponencial de 25 períodos (EMA25), situándose en la mitad inferior de la consolidación de seis meses. Las caídas se detuvieron en el nivel de Fibonacci 61,8, donde la zona de resistencia también encuentra soporte en la EMA100. Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.