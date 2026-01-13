¿La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sacudirá a Wall Street?

Donald Trump está aumentando la presión sobre la Corte Suprema ante un fallo crucial que podría invalidar sus aranceles, advirtiendo que tal resultado desencadenaría un "caos total" en la economía y las finanzas públicas estadounidenses. Existe una posibilidad real de que una decisión que anule el régimen arancelario inyecte nueva volatilidad en los mercados, afecte especialmente al dólar estadounidense y debilite la demanda de deuda pública estadounidense ante el temor a una inestabilidad sistémica más amplia en la mayor economía del mundo. Por ahora, los mercados parecen estar subestimando el riesgo legal, mientras que la administración Trump señala que ya cuenta con alternativas diseñadas para mantener su política comercial vigente incluso en caso de un fallo adverso. Este escenario podría plantear interrogantes más amplios sobre la credibilidad institucional en Estados Unidos y, en términos más generales, sobre la resiliencia del sistema capitalista y legal basado en normas a largo plazo.

El riesgo principal gira en torno a los reembolsos. Trump argumenta que si los aranceles se consideran ilegales, el gobierno podría verse obligado a revertirlos y potencialmente reembolsar enormes sumas, lo que, según él, implicaría un proceso administrativo y legal de varios años y sumamente complejo.

Los aranceles enfrentan amplios desafíos legales por parte de pequeñas empresas y un grupo de estados de EE. UU., que alegan que el presidente se extralimitó en su autoridad al imponer amplios aranceles sin la aprobación del Congreso.

La base legal es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que otorga al presidente poderes extraordinarios en situaciones de emergencia; los opositores argumentan que la IEEPA ni siquiera menciona los "aranceles" y que, según la Constitución, el Congreso tiene la facultad exclusiva de imponer impuestos.

Los riesgos financieros son considerables: los aranceles impuestos bajo la IEEPA han generado más de 130 000 millones de dólares en ingresos, lo que significa que cualquier cancelación o reembolso a gran escala sería financiera y políticamente complejo.

Tribunales inferiores ya han fallado en contra de Trump sobre la cuestión de la autoridad, allanando el camino para una decisión de la Corte Suprema que inversores y empresas están siguiendo de cerca. Los jueces han mostrado escepticismo. Durante la audiencia de noviembre, varios jueces conservadores cuestionaron, según se informa, el razonamiento de la Casa Blanca, incluyendo la idea de que el déficit comercial constituye una "emergencia".

La Casa Blanca también está considerando un Plan B. Si el tribunal falla en contra, el gobierno está considerando vías legales alternativas, incluyendo disposiciones que podrían permitir aranceles de hasta el 15% durante 150 días.



¿Qué acciones podrían beneficiarse?

A medida que aumenta la incertidumbre, las empresas expuestas a aranceles, especialmente los grandes importadores, esperan que los aranceles se declaren ilegales, mientras que la posibilidad de reembolsos, nuevas regulaciones o litigios prolongados podría mantener elevada la volatilidad del mercado (aunque no necesariamente en la renta variable). ¿Qué sectores y empresas podrían beneficiarse si la Corte Suprema declara ilegales los aranceles?

El sector minorista podría beneficiarse, incluyendo:

Walmart (WMT): exposición significativa a las importaciones de China

Target (TGT): perfil similar, alta sensibilidad a los aranceles

Home Depot (HD) y Lowe's (LOW): materiales de construcción, electrodomésticos y artículos para el hogar

Costco (COST): gran impacto de las importaciones

Para estas empresas, los aranceles son un costo directo que presiona los márgenes y solo puede trasladarse parcialmente a los consumidores.

Confección (márgenes bajos, producción en Asia)

Nike (NKE)

VF Corp (VFC)

Levi Strauss (LEVI)

Under Armour (UAA)

Gap (GPS)

Para estas empresas, los reembolsos significarían una entrada de efectivo única y una mejora en la dinámica del flujo de caja.

Fabricantes y tecnología

Los aranceles afectaron tanto a los componentes como a los productos terminados, elevando los costos de producción. Los reembolsos podrían mejorar los resultados financieros, reducir la presión sobre los costos y apoyar los márgenes EBIT.

Entre los posibles nombres se incluyen: