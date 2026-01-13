¿La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sacudirá a Wall Street?

Donald Trump está aumentando la presión sobre la Corte Suprema ante un fallo crucial que podría invalidar sus aranceles, advirtiendo que tal resultado desencadenaría un "caos total" en la economía y las finanzas públicas estadounidenses. Existe una posibilidad real de que una decisión que anule el régimen arancelario inyecte nueva volatilidad en los mercados, afecte especialmente al dólar estadounidense y debilite la demanda de deuda pública estadounidense ante el temor a una inestabilidad sistémica más amplia en la mayor economía del mundo. Por ahora, los mercados parecen estar subestimando el riesgo legal, mientras que la administración Trump señala que ya cuenta con alternativas diseñadas para mantener su política comercial vigente incluso en caso de un fallo adverso. Este escenario podría plantear interrogantes más amplios sobre la credibilidad institucional en Estados Unidos y, en términos más generales, sobre la resiliencia del sistema capitalista y legal basado en normas a largo plazo.
El riesgo principal gira en torno a los reembolsos. Trump argumenta que si los aranceles se consideran ilegales, el gobierno podría verse obligado a revertirlos y potencialmente reembolsar enormes sumas, lo que, según él, implicaría un proceso administrativo y legal de varios años y sumamente complejo.
Los aranceles enfrentan amplios desafíos legales por parte de pequeñas empresas y un grupo de estados de EE. UU., que alegan que el presidente se extralimitó en su autoridad al imponer amplios aranceles sin la aprobación del Congreso.
La base legal es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que otorga al presidente poderes extraordinarios en situaciones de emergencia; los opositores argumentan que la IEEPA ni siquiera menciona los "aranceles" y que, según la Constitución, el Congreso tiene la facultad exclusiva de imponer impuestos.
Los riesgos financieros son considerables: los aranceles impuestos bajo la IEEPA han generado más de 130 000 millones de dólares en ingresos, lo que significa que cualquier cancelación o reembolso a gran escala sería financiera y políticamente complejo.
Tribunales inferiores ya han fallado en contra de Trump sobre la cuestión de la autoridad, allanando el camino para una decisión de la Corte Suprema que inversores y empresas están siguiendo de cerca. Los jueces han mostrado escepticismo. Durante la audiencia de noviembre, varios jueces conservadores cuestionaron, según se informa, el razonamiento de la Casa Blanca, incluyendo la idea de que el déficit comercial constituye una "emergencia".
La Casa Blanca también está considerando un Plan B. Si el tribunal falla en contra, el gobierno está considerando vías legales alternativas, incluyendo disposiciones que podrían permitir aranceles de hasta el 15% durante 150 días.
¿Qué acciones podrían beneficiarse?
A medida que aumenta la incertidumbre, las empresas expuestas a aranceles, especialmente los grandes importadores, esperan que los aranceles se declaren ilegales, mientras que la posibilidad de reembolsos, nuevas regulaciones o litigios prolongados podría mantener elevada la volatilidad del mercado (aunque no necesariamente en la renta variable). ¿Qué sectores y empresas podrían beneficiarse si la Corte Suprema declara ilegales los aranceles?
El sector minorista podría beneficiarse, incluyendo:
- Walmart (WMT): exposición significativa a las importaciones de China
- Target (TGT): perfil similar, alta sensibilidad a los aranceles
- Home Depot (HD) y Lowe's (LOW): materiales de construcción, electrodomésticos y artículos para el hogar
- Costco (COST): gran impacto de las importaciones
Para estas empresas, los aranceles son un costo directo que presiona los márgenes y solo puede trasladarse parcialmente a los consumidores.
Confección (márgenes bajos, producción en Asia)
- Nike (NKE)
- VF Corp (VFC)
- Levi Strauss (LEVI)
- Under Armour (UAA)
- Gap (GPS)
Para estas empresas, los reembolsos significarían una entrada de efectivo única y una mejora en la dinámica del flujo de caja.
Fabricantes y tecnología
Los aranceles afectaron tanto a los componentes como a los productos terminados, elevando los costos de producción. Los reembolsos podrían mejorar los resultados financieros, reducir la presión sobre los costos y apoyar los márgenes EBIT.
Entre los posibles nombres se incluyen:
- Ford (F) y General Motors (GM)
- Tesla (TSLA) (componentes, baterías, electrónica)
- Caterpillar (CAT)
- Deere (DE)
- Apple (AAPL)
- HP (HPQ)
- Cisco Systems (CSCO)
Euphoria hits semiconductor stocks 📈 KLA Corp hits an all-time high
Fármaco experimental suspendido❓💊 Las acciones de Disc Medicine (IRON.US) caen más de 7% 🚨
El Ibex 35 se queda rezagado
🔴 EN DIRECTO: Plan de inversión de enero
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.