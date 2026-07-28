La deuda de las empresas de inteligencia artificial empieza a preocupar a Wall Street

La deuda de las grandes empresas de inteligencia artificial comienza a convertirse en una de las principales preocupaciones de los inversores. Hasta ahora, el debate se había centrado en si las grandes tecnológicas serían capaces de mantener el enorme ritmo de inversión en centros de datos e infraestructura. Sin embargo, el mercado empieza a mirar más allá y se pregunta quién financiará esa carrera y a qué coste.

Solo durante el primer semestre del año, los grandes hiperescalares —Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y Oracle— emitieron alrededor de 200.000 millones de dólares en deuda, contribuyendo a que el mercado estadounidense de bonos corporativos con grado de inversión superara los 1,2 billones de dólares en nuevas emisiones, el mayor volumen desde 2021. Moody's estima que las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial podrían alcanzar un billón de dólares en 2027, por lo que las necesidades de financiación seguirán aumentando.

El problema ya no es invertir en inteligencia artificial, sino quién pagará la factura

Las primeras señales de tensión ya comienzan a apreciarse en el mercado de renta fija. Durante las últimas semanas, los diferenciales exigidos por los inversores para comprar deuda emitida por los hiperescalares se han ampliado de forma significativa, mientras que el resto del mercado de crédito se ha mantenido mucho más estable. El mensaje es claro: el mercado empieza a exigir una mayor rentabilidad para prestar dinero a las empresas que lideran la carrera de la inteligencia artificial.

A este desafío se suma otro factor de enorme importancia. Durante los próximos doce meses, el Tesoro estadounidense deberá refinanciar cerca de 8 billones de dólares de deuda emitida cuando los tipos de interés eran mucho más bajos. Esto significa que tanto el Gobierno de Estados Unidos como las grandes tecnológicas competirán por el mismo ahorro disponible, elevando el riesgo de que el coste del capital continúe aumentando.

Esta situación ayuda a explicar parte de la reciente corrección en el sector de los semiconductores. Más allá de la competencia de China o de la toma de beneficios tras las fuertes subidas de los últimos meses, el mercado empieza a cuestionar si será capaz de absorber simultáneamente las enormes necesidades de financiación del Tesoro y el gigantesco esfuerzo inversor que exige la inteligencia artificial sin presionar aún más las rentabilidades de la deuda.

En definitiva, el foco de los inversores ya no está únicamente en cuánto crecerá la inteligencia artificial, sino también en si las empresas serán capaces de financiar esa carrera sin que el aumento de la deuda termine afectando a sus valoraciones. Si los tipos de interés permanecen elevados durante más tiempo del previsto, el principal desafío para las grandes tecnológicas podría dejar de ser tecnológico para convertirse, cada vez más, en financiero.