Richemont, grupo suizo de artículos de lujo (marcas de joyería como Cartier y Van Cleef & Arpels, y fabricantes de relojes como IWC, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin), ha vuelto a demostrar su posición comercial, sorprendiendo al mercado con unos resultados superiores para el periodo septiembre-diciembre de 2025.

Richemont sorprende con sus resultados

Las ventas de Richemont durante este periodo alcanzaron la impresionante cifra de 6.400 millones de euros, lo que representa un aumento del 11% a tipos de cambio constantes, superando con creces las previsiones de los analistas de tan solo un 7,4%. Los resultados de ventas superaron las expectativas del mercado gracias a la fuerte demanda mundial de joyería y a la continua recuperación económica en China, el segundo mercado más grande de la compañía y un referente en el sector de los artículos de lujo (China representa menos del 20% de las ventas de la compañía).

Recordemos que, en los últimos años, China ha sido el principal motor de crecimiento del mercado de artículos de lujo, pero actualmente se enfrenta a una crisis en el mercado inmobiliario y a una debilidad generalizada en la disposición del consumidor a realizar compras discrecionales.

Sin embargo, los márgenes actualmente están frenando el optimismo en torno a la compañía. Según los analistas de Deutsche Bank, es probable que la combinación de precios récord del oro y la fortaleza del franco suizo continúe y pueda afectar las previsiones de beneficios del grupo para el próximo ejercicio si no se compensa con nuevos aumentos de precios. La cuestión de cómo afectará esto a los consumidores sigue siendo incierta. Por un lado, la reacción típica del consumidor a los aumentos de precios debería ser negativa, pero en el caso de Richemont, nos movemos en el mundo ultra premium, donde un precio más alto, considerado sinónimo de lujo, no necesariamente conlleva una disminución del interés del cliente en los productos de la compañía y, paradójicamente, incluso puede aumentarlo, como lo describe la conocida paradoja del efecto Vablen en economía.

Métricas clave con previsiones:

Ventas a tipos de cambio constantes: +11%, previsión +7,47%

Ventas de joyerías a tipos de cambio fijos: +14%, previsión +9,47%

Ventas de fabricantes especializados de relojes a tipos de cambio constantes: +7%, previsión -0,12%

Ingresos en Europa a tipos de cambio constantes: +8%, previsión +5,25%

Ingresos en América a tipos de cambio constantes: +14%, previsión +9,83%

Ingresos en la región Asia-Pacífico a tipos de cambio constantes: +6%, previsión +4,8%

Ingresos en Oriente Medio y África a tipos de cambio constantes: +20%, previsión +14%

Ingresos en Japón a tipos de cambio constantes: +17%, previsión +8,36%

Ventas minoristas a tipos de cambio constantes: +12%, previsión +7,5%

Ventas: de 6.400 millones de euros, previsión de 6.250 millones de euros

Ventas de joyerías: 4.790 millones de euros, previsión de 4.680 millones de euros

Ventas de fabricantes de relojes especializados: 872 millones de euros, previsión de 802,2 millones de euros

Ventas en Europa: 1.550 millones de euros, previsión de 1.530 millones de euros

Ventas en la región Asia-Pacífico: 1.870 millones de euros, previsión de 1.880 millones de euros

Ventas en América: 1.740 millones de euros, previsión de 1.720 millones de euros

Ventas en Japón: 632 millones de euros, previsión de 590,9 millones de euros

Ingresos en la región de Oriente Medio y África: 607 millones de euros, previsión de 587,5 millones de euros

Ventas minoristas: 4.600 millones de euros, previsión de 4.550 millones de euros

Los resultados de Richemont proporcionan los indicios positivos para el sector del lujo en 2026.

Las acciones de Richemont mantienen una tendencia alcista a largo plazo, a pesar de la significativa caída de valor de hoy. Desde una perspectiva técnica, el nivel de soporte clave sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva azul en el gráfico), que la oferta no ha vuelto a probar en casi seis meses.