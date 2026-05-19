- Meta ha anunciado una de las reestructuraciones internas más ambiciosas de su historia reciente.
- La compañía reorganizará a 7.000 empleados con para volcar todo su talento en el desarrollo, optimización e integración de la IA en todo su ecosistema.
- Sumando despidos y el cambio de puestos, la reorganización afectará a alrededor del 20% de su plantilla.
- Meta ha anunciado una de las reestructuraciones internas más ambiciosas de su historia reciente.
- La compañía reorganizará a 7.000 empleados con para volcar todo su talento en el desarrollo, optimización e integración de la IA en todo su ecosistema.
- Sumando despidos y el cambio de puestos, la reorganización afectará a alrededor del 20% de su plantilla.
Meta está en pleno proceso de reorganización. La compañía sigue apostando por la IA, incluso de manera interna. Hoy se ha conocido que además del despido del 10% de la plantilla, que ya se preveían para este miércoles, se realizará una reorganización de 7.000 empleados para orientarlos a la IA. Recuerda que Meta es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.
La apuesta de Meta
En un movimiento estratégico que confirma que la carrera por la supremacía de la Inteligencia Artificial no da tregua, Meta ha anunciado una de las reestructuraciones internas más ambiciosas de su historia reciente. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp va a reorganizar a un total de 7.000 empleados con un único objetivo: volcar todo su talento en el desarrollo, optimización e integración de la IA en todo su ecosistema.
Este cambio de funciones no implica despidos masivos, sino una redistribución del talento interno. Empleados que antes estaban asignados a divisiones menos prioritarias o proyectos heredados pasarán a formar parte de las divisiones de IA generativa e infraestructura computacional.
Los puntos clave de la reorganización
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Optimización de recursos: Meta busca eliminar la redundancia de funciones y unificar los esfuerzos de los equipos que trabajaban en IA de forma aislada.
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Foco en el producto de consumo: El objetivo inmediato es acelerar la llegada de herramientas de IA generativa avanzadas a sus plataformas principales (WhatsApp, Instagram y Facebook) para competir directamente con OpenAI y Google.
¿Qué supone esto para Meta?
Sumando despidos y el cambio de puestos, hablamos de una reorganización de alrededor del 20% de su plantilla. Además, fuentes del mercado hablan de que en agosto podría haber otra ola de despidos e incluso también se apunta a finales de año.
Estos despidos no vienen de una mala situación financiera de la compañía, aunque también podríamos verlo como una liberación de recursos para compensar parte de los pagos por el aumento de la capacidad de computación.
En cualquier caso, creemos que está dentro de la dinámica de estas empresas tecnológicas y su necesidad para adaptarse al entorno de manera ágil y rápida. Lo que nos da confianza sobre Meta es que es algo que ya se ha realizado en otras ocasiones y pensamos que Mark Zuckerberg tiene esa capacidad de adaptación y de ejecutarlo a lo largo de toda la compañía. En cualquier caso, tampoco descartamos que la compañía reanude contrataciones después de la reorganización, ya que es probable que la IA también requiera de trabajadores que la apliquen y sean capaces de trabajar con ella.
Las acciones de Meta caen un 6% en este 2026.
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