La entrada de Estados Unidos en Venezuela impulsa las acciones de defensa europeas y locales⚔️

Las reacciones iniciales del mercado tras los acontecimientos del fin de semana en Venezuela pueden resultar sorprendentes. Al inicio del día, el petróleo cayó, aunque muy poco, y luego recuperó terreno respecto a los precios de cierre del viernes, lo que podría indicar que el mercado prevé una mayor probabilidad de una mayor actividad en los yacimientos petrolíferos venezolanos y, en consecuencia, un aumento de la oferta global del producto, aunque a muy largo plazo. Cabe recordar que Venezuela posee principalmente petróleo crudo pesado, casi bituminoso, completamente diferente del que se extrae en Arabia Saudita. Su extracción es costosa y requiere tecnología de refinación avanzada para su transporte por oleoducto hasta el mercado. Las ligeras caídas indican que el mercado ve una oportunidad para un desarrollo lento y a largo plazo de esta industria en Venezuela con la ayuda del capital estadounidense, pero aún tardará mucho en concretarse.

En el mercado bursátil, sin embargo, el sentimiento es muy positivo, con las bolsas europeas subiendo un promedio del 0,65% (Euro Stoxx 50). Los sectores minero y tecnológico muestran un rendimiento particularmente positivo, mientras que observamos debilidad en el mercado de combustibles, donde los precios de las acciones de las principales empresas están cayendo predominantemente.

El DAX alemán avanza actualmente cerca de un 0,65%, mientras que el CAC40 francés sube un 0,12% y el FTSE100 británico un 0,24%. El mercado bursátil alemán se ve impulsado principalmente por el aumento del valor de las acciones de Rheinmetall (RHM.DE).

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Gráfico de velas diarias del DAX 40.

A principios de semana, el DAX se mueve con fuerza y ​​supera el límite superior principal de la amplia zona de consolidación que limitó al DAX en 2025. Si la sesión de hoy cierra el cuerpo superior de la vela intradía por encima de esta zona, podría significar que se ha roto la barrera anterior y que el DAX 40 está allanando el camino para nuevas subidas hacia el máximo histórico. Sin embargo, un retroceso por debajo de esta estructura podría asemejarse al comportamiento anterior del contrato de 2025, cuando se iniciaron retrocesos más fuertes desde estos niveles. Técnicamente, sin embargo, al observar las EMA de 50 y 100 días, que se mantienen por debajo de las cotizaciones del DAX, la tendencia alcista a largo plazo se mantiene firme. Fuente: xStation

Noticias corporativas

ASML (ASML.NL) registra hoy un fuerte repunte, con las acciones de la compañía subiendo hasta un 4,5%, alcanzando un máximo histórico después de que los analistas de Bernstein elevaran su recomendación de "rendimiento de mercado" a "superar el rendimiento", señalando el potencial de crecimiento subestimado en el segmento de memoria DRAM. Bernstein cree que, si bien muchos inversores asocian el crecimiento de ASML principalmente con los fabricantes de chips lógicos (CPU, GPU), el próximo ciclo de inversión en DRAM y HBM (memoria de alto ancho de banda) podría convertirse en un fuerte motor de crecimiento para la compañía en 2026-2027, años que los analistas describen como "grandes años para la tecnología EUV". Bernstein elevó su precio objetivo para ASML de 800 € a 1.300 €. La compañía publicará sus resultados trimestrales el 28 de enero antes de la apertura del mercado.

Al igual que en Asia, las empresas europeas de defensa también están ganando valor tras los ataques estadounidenses a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. El aumento de los precios de las acciones en el sector de defensa es una reacción típica del mercado en momentos de mayores tensiones geopolíticas, y la situación en Sudamérica está actuando actualmente como un fuerte estímulo de la demanda para las empresas vinculadas a la industria militar.

Fuente: xStation

Airbus (AIR.DE) superó su objetivo de entrega para 2025, entregando 793 aviones, frente a una previsión revisada de alrededor de 790, según fuentes de Bloomberg. Este resultado se logró gracias a una intensificación de las entregas en los últimos días del año, aunque los datos son preliminares y podrían estar sujetos a pequeños ajustes. En diciembre, Airbus redujo su plan de entrega anterior de aproximadamente 820 aviones tras los problemas con el modelo A320, incluyendo la necesidad de extensas actualizaciones de software e inspecciones adicionales del revestimiento del fuselaje, que no cumplía con los estándares técnicos. El fabricante publicará los datos sobre el número final de entregas y pedidos el 12 de enero, tras el cierre de los mercados bursátiles. Las acciones de la compañía suben un 2,2% hoy.