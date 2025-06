La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés, como se esperaba📃

Estados Unidos - Decisión de la Fed sobre la tasa de interés para diciembre: actual 4.50%; previsión 4.50%; anterior 4.50% Estados Unidos - Proyección de tasas de interés - 1er año (2T): Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil actual 3.6%; anterior 3.4% Estados Unidos - Proyección de tasas de interés - 2º año (2T): actual 3.4%; anterior 3.1% Estados Unidos - Proyección de tasas de interés - Actual (2T): actual 3.9%; anterior 3.9% Estados Unidos - Proyección de tasas de interés - Largo plazo (2T): actual 3.0%; anterior 3.0% Resumen del comunicado:

El FOMC mantuvo el rango objetivo para los fondos federales en 4.25 % – 4.50 % por cuarta reunión consecutiva, una decisión que el mercado de futuros ya había descontado plenamente. El comunicado mostró pocos cambios: los responsables de política monetaria siguen viendo un crecimiento “sólido”, una tasa de desempleo “baja” y una inflación “moderadamente elevada”. Reiteraron que continuará la reducción del balance y que futuras medidas dependerán de los datos entrantes y del equilibrio de riesgos. Los mercados estaban tranquilos antes del anuncio y la primera reacción mantuvo ese tono  El nuevo Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) mantiene sin cambios la perspectiva macroeconómica general y aún muestra una expectativa mediana de dos recortes de un cuarto de punto en 2025, lo que implicaría una tasa de los fondos federales a finales de 2025 medio punto porcentual por debajo del nivel actual. Los funcionarios proyectan un crecimiento del PIB real ligeramente superior al del SEP de marzo, una tasa de desempleo que se acercaría al área del 4,5 %, y una inflación PCE general y subyacente que se moderaría hacia el 2,7 %–2,9 % el próximo año. Euro-Dólar M15   Fuente: xStation 5

